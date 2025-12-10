Porto Santo Line cancela viagens de sexta-feira devido às condições meteorológicas adversas

A Porto Santo Line informa que, devido às previsões de condições meteorológicas adversas, as viagens de sexta-feira, dia 12 de Dezembro, Funchal–Porto Santo, às 8 horas, e Porto Santo–Funchal, às 18 horas, serão canceladas, de forma a garantir a segurança dos passageiros e do navio.

Para mais informações, sugere que seja contactada a Porto Santo Line através do telefone (+351) 291 210 300, WhatsApp (+351) 962 025 500 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 19 horas, e aos fins-de-semana, das 9 às 13 horas e das 14h30 às 18 horas. O serviço encontra-se encerrado em dias feriados.