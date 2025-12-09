Chuva atinge níveis no vermelho em quatro estações

O final da madrugada e o início da manhã desta terça-feira, dia 9 de Dezembro, estão a ficar marcados por precipitação intensa na Madeira e no Porto Santo, com quatro estações a atingir valores de aviso vermelho. O destaque vai agora para os Prazeres, onde nas últimas seis horas (até às 10 horas) caíram mais de 82 litros por metro quadrado (mm), o valor mais elevado registado até às 10 horas. O Chão do Areeiro acumulou 72,0 mm no mesmo período, enquanto o Pico Alto e o Monte registaram 64,8 mm e 64,1 mm, respectivamente, também em seis horas, ultrapassando os limiares de aviso vermelho.

No intervalo de uma hora, os avisos laranja foram atingidos nos Prazeres (28,7 mm), Chão do Areeiro (26,3 mm) e Pico Alto (22,1 mm). O aviso amarelo, definido para intensidades horárias entre 10 e 20 mm, foi registado nas estações do Funchal/Observatório, Quinta Grande, Ponta do Sol/Lugar de Baixo, Ponta do Pargo, Monte, Ponta de São Jorge, São Vicente e Porto Santo/Aeroporto.

Em períodos inferiores a uma hora, surgiram extremos de aviso amarelo, com destaque para Prazeres (19,5 mm/30 min), Chão do Areeiro (15,6 mm/30 min), Pico do Areeiro (10,9 mm/30 min), Pico Alto (13,1 mm/30 min) e Monte (10,5 mm/30 min).

Todas as estações do IPMA no Arquipélago registaram precipitação até às 10 horas, com a única excepção da estação da Selvagem Grande.