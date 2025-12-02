Capitania emite aviso de agitação marítima forte na Madeira

A capitania do Porto do Funchal acaba de emitir um aviso de agitação marítima forte para a orla costeira do arquipélago da Madeira, devido às previsões sobre o vento.

Em vigor estão avisos divulgados pela capitania para vento e agitação marítima fortes até às 18 horas desta quarta-feira.

Aviso amarelo para agitação marítima forte na quarta-feira O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu um aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima forte. Esse mesmo aviso é válido a partir das 12 horas do dia 3 de Dezembro, quarta-feira e vigora até às 00 horas do dia 4, quinta-feira.

De acordo com a autoridade, o vento irá soprar de "nordeste fresco (31-39 km/h) a muito fresco (40-50 km/h), diminuindo para moderado (20-29 km/h) a fresco a partir da noite, diminuindo para bonançoso (12-19 km/h) a moderado a partir da manhã.

Quanto à ondulação, para a Costa Norte estão previstas ondas de "Norte/Noroeste 2 a 3 metros, aumentando gradualmente para 3 a 4 metros.". Já para a Costa Sul são esperadas ondas de "Sudoeste 1 a 1,5 metros, sendo ondas quadrante Oeste 1,5 a 3 metros na parte mais a Oeste".

A visibilidade será "boa, por vezes moderada".

Nesse sentido, a autoridade alerta a comunidade marítima e a população em geral para manterem cuidados redobrados.

Entre as recomendações estão: reforçar a amarração e vigiar embarcações atracadas ou fundeadas; evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, como molhes, arribas ou praias; e suspender a pesca lúdica, especialmente junto a falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas.

A Capitania reforça que, mesmo em áreas aparentemente seguras, as condições do mar podem tornar-se rapidamente perigosas, exigindo atenção redobrada.