Aviso laranja para ondas até 12,5 metros na Madeira entre sexta e sábado

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera acaba de actualizar e agravar o aviso que tinha sido lançado para a agitação marítima, nomeadamente na costa Norte da Madeira e na ilha do Porto Santo, com um significativo laranja, prevendo ondas de até 12,5 metros.

Leu bem. Entre as 14 horas de sexta-feira e as 7h00 de sábado, o IPMA sinaliza que as ondas de Noroeste terão "5 a 6,5 metros, podendo atingir 12,5 metros de altura máxima" e ainda antes, o aviso amarelo que já estava em vigor, entre as 06h00 e as 14h00 de sexta-feira, com ondas de Noroeste com 4 a 5 metros. Ou seja, vai piorar e muito o estado do mar nas duas ilhas, sobretudo nas vertentes viradas a Norte.

Além disso, há um novo aviso amarelo para o vento, que nas regiões montanhosas soprará de Norte, forte, com rajadas até 110 km/hora, sendo menos intenso, mas ainda assim de nível amarelo nas costas Norte e Sul da Madeira e ilha do Porto Santo, com rajadas nos extremos Leste e Oeste até 80 km/hora.