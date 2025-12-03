Sindicato dos Professores da Madeira emite pré-aviso de greve para 12 de Dezembro

O Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) emitiu um pré-aviso de greve para o próximo dia 12 de Dezembro, entre as zero e as 24 horas, com vista a abranger todos os docentes da Região Autónoma da Madeira.

Segundo o pré-aviso de greve divulgado, assinado pelo coordenador regional Francisco Oliveira, o SPM justifica a paralisação com "o adiamento sucessivo da resolução dos constrangimentos que, há muito, afectam a carreira dos docentes da RAM". O sindicato refere que, apesar das garantias obtidas junto da Secretaria Regional de Educação e dos principais partidos, continua "sem receber informações concretas sobre as medidas a adoptar e a forma de as implementar" nas vésperas da aprovação do Orçamento Regional para 2026.

"O tempo de espera acabou. É tempo de lutarmos para exigirmos o cumprimento dos compromissos assumidos", afirma o SPM no comunicado.

Entre as reivindicações do sindicato estão a contagem do tempo de serviço em diversos períodos, a erradicação das vagas para progressão na carreira, a vinculação dos docentes com um ano de serviço e a remuneração adequada dos docentes contratados não profissionalizados.

O SPM pretende que a greve decorra sob a forma de paralisação total do trabalho em todos os estabelecimentos de ensino da Região, sem necessidade de fixação de serviços mínimos.

A se confirmar, esta greve, numa sexta-feira, 'cola-se' à greve geral já anunciada para 11 de Dezembro, quinta-feira.