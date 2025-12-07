Oito alunos e duas professoras da Escola Horácio Bento de Gouveia em formação na Polónia

Duas professoras e oito alunos da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia (HBG), através do Clube Europeu, participam, ao longo de toda a próxima semana, num projecto de acreditação internacional do programa Erasmus+, que decorrerá na cidade de Wroclaw, na Polónia.

Uma nota divulgada esta noite pelo estabelecimento de ensino adianta que esta viagem decorre no âmbito de um projecto de acreditação, que incluirá formação para alunos, com foco nos seguintes temas: melhoria do sucesso escolar; reforço de uma cultura de cidadania activa, inclusiva e responsável; promoção do envolvimento da comunidade educativa na vida da escola; e implementação de medidas que fomentem o desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional da HBG. Os participantes irão frequentar workshops sobre estas temáticas, bem como outros dedicados às novas tecnologias, como criação de jogos online, impressão 3D, elaboração de decorações natalícias e confecção de iguarias típicas da época.

Aliando vertentes educativas, culturais e sociais, conforme preconizado pelo universo Erasmus, haverá também oportunidade de conhecer e vivenciar a cultura local através de visitas organizadas, como uma viagem de eléctrico para o Zoo, uma actividade denominada “Caça ao duende” no centro da cidade, visitas ao museu panorâmico “Panorama Raclawicka”, à catedral de Wroclaw e à ala “Aula Leopoldina” da Universidade de Wroclaw.

Com esta participação em projectos internacionais, "a HBG reafirma o seu papel activo na cidadania europeia, proporciona experiências inesquecíveis aos participantes, fomenta aprendizagens em contextos extraescolares e reforça a sua internacionalização, bem como a projecção da região no espaço europeu", descreve a mesma nota.