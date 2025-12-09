IPMA emite aviso amarelo para a agitação marítima na Costa Norte e Porto Santo

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) acaba de emitir um aviso amarelo para a agitação marítima na Costa Norte da ilha da Madeira e para o Porto Santo.

Tanto na Costa Norte como no Porto Santo, onde são esperadas ondas de noroeste de 4 a 4,5 metros, o aviso vai vigorar entra as 18h30 desta terça-feira até à meia-noite. Já para amanhã, o aviso fica novamente 'amarelo' entre às 6 horas até às 18 hora.