IPMA emite aviso amarelo para a agitação marítima na Costa Norte e Porto Santo
O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) acaba de emitir um aviso amarelo para a agitação marítima na Costa Norte da ilha da Madeira e para o Porto Santo.
Tanto na Costa Norte como no Porto Santo, onde são esperadas ondas de noroeste de 4 a 4,5 metros, o aviso vai vigorar entra as 18h30 desta terça-feira até à meia-noite. Já para amanhã, o aviso fica novamente 'amarelo' entre às 6 horas até às 18 hora.
Capitania actualiza aviso para agitação marítima forte
A Capitania do Porto do Funchal cancelou os avisos de vento forte e visibilidade má e actualizou o aviso de agitação marítima forte. Neste sentido, informa ter recebido do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima, até às 18 horas de amanhã.