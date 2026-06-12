Ganês Thomas Partey impedido de entrar no Canadá e pode falhar estreia

O futebolista ganês Thomas Partey viu ser-lhe negado o visto de entrada no Canadá, face aos crimes de violação de que é acusado em Inglaterra, e poderá falhar a estreia da seleção comandada por Carlos Queiroz no Mundial2026.

A FIFA confirmou hoje que o médio dos espanhóis do Villarreal "não poderá viajar de Boston, onde está sediada a seleção ganesa, para o Canadá para o jogo de estreia frente ao Panamá, na quarta-feira (17 de junho), uma vez que o seu pedido de visto foi negado pelo governo canadiano".

No mesmo comunicado, o organismo regulador do futebol mundial referiu que "não se imiscuiu nos procedimentos de imigração dos países anfitriões" do Mundial2026, que decorre até 19 de julho, nos Estados Unidos, México e Canadá.

A seleção do Gana, que é treinada pelo português Carlos Queiroz, tem estreia marcada no Grupo L para a próxima quarta-feira, diante do Panamá, em jogo agendado para o Estádio BMO Field, em Toronto.

Partey, que no sábado completa 33 anos, enfrenta, em Inglaterra, acusações de sete crimes de violação e um de agressão sexual, que reportam a supostos atos cometidos entre 2020 e 2022, quando representava o Arsenal.

O jogador, que também passou por Atlético de Madrid e Maiorca, declarou-se inocente das seis primeiras acusações numa audiência realizada em Londres, em setembro último, tendo ficado em liberdade sob fiança, enquanto aguarda os próximos passos do processo.

Contudo, em fevereiro deste ano, foi acusado num tribunal de Londres de dois novos crimes de alegada violação, referentes a 2020, sendo que a vítima apresentou queixa em agosto de 2025.