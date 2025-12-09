Chuva intensa no Areeiro atinge limiar de aviso vermelho

O final da madrugada e o início da manhã desta terça-feira (até às 9 horas), estão a ficar marcados por precipitação intensa no Arquipélago da Madeira, com destaque para o Chão do Areeiro, onde a quantidade de chuva acumulada atingiu valores de aviso vermelho. Entre as 3 e as 9 horas, esta estação registou 65,5 mm em seis horas, ultrapassando claramente o limiar mais elevado de alerta. No mesmo período, acumulou ainda 54,6 mm em três horas, 43,7 mm em duas horas e 26,3 mm em apenas uma hora, valor que corresponde a aviso laranja. Em 30 minutos somou 15,6 mm, patamar associado ao aviso amarelo (na escala de referência de uma hora).

Também o Pico Alto registou precipitação significativa, com 22,1 mm numa hora e 58,5 mm em seis horas, valores enquadrados no aviso laranja.

O aviso amarelo — definido para intensidades horárias entre 10 e 20 mm — foi alcançado nas estações do Funchal/Observatório, Quinta Grande, Ponta do Sol/Lugar de Baixo, Prazeres, Ponta do Pargo, Pico do Areeiro, Monte e Porto Santo.

De acordo com a rede de estações meteorológicas do IPMA, todas as estações do Arquipélago registaram precipitação até às 9 horas, com a única excepção da estação da Selvagem Grande, que não registou qualquer valor.