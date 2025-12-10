Machico assinala Noite do Mercado a 20 de Dezembro

No próximo dia 20 de Dezembro, a partir das 18h30, o Largo da Praça, em Machico, irá receber mais uma edição da tradicional Noite do Mercado.

Organizada pelo Município e inserida no programa de dinamização cultural de Natal e Ano Novo, a Noite do Mercado de Machico promete "muita animação de palco e diversos barracas de comes e bebes".

O programa de animação contará com a participação do Grupo de Romarias da Casa de Povo de Água de Pena, da Banda Municipal de Machico e do Grupo Triova Voices, que apresentará o projecto “Cheira a Natal”. “Christmas 3” de “As Pedras” e DJ Oxy encerram esta iniciativa.