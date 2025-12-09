Áurea abrilhanta noite de aniversário do Nacional
A cantora portuguesa Áurea actuou, esta noite, na gala do 115.º aniversário do Nacional, que decorreu no Restaurante Bahia do Casino da Madeira, no Funchal.
Decorre no Restaurante Bahia do Casino da Madeira, o Jantar de Gala do 115.º aniversário do Nacional. Diversas são as personalidades que marcam presença no ponto alto dos festejos do clube alvinegro. Destaque para o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, o presidente da Liga Portugal, Reinaldo Teixeira, e o presidente da Associação de Futebol da Madeira, Rui Coelho. A actuação musical vai estar a cargo da conhecida cantora portuguesa Aurea.
O evento contou com a presença de diversas personalidades regionais, entre as quais o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, o presidente da Liga Portugal, Reinaldo Teixeira, e o presidente da Associação de Futebol da Madeira, Rui Coelho.
O Nacional disputa a I Liga portuguesa de futebol e, decorridas 13 jornadas, ocupa o 14.° lugar, com 12 pontos.
O próximo compromisso oficial dos madeirenses está marcado para sábado, frente ao Tondela, em partida da 14.ª jornada, a partir das 15:30, no Estádio da Madeira, no Funchal.