Primeiro domingo do 'Natal na Praça' leva visitantes ao Mercado dos Lavradores

A Praça do Peixe, no Mercado dos Lavradores, voltou a transformar-se num dos polos centrais da quadra natalícia no Funchal, reunindo marcas locais e regionais num ambiente que replica um autêntico mercado natalício.

O 'Natal na Praça' tem-se afirmado como um espaço de convívio, dinamização económica e valorização do comércio local, reforçando o papel do Mercado dos Lavradores como ponto de encontro tradicional nesta época festiva

O 'Natal na Praça' - que ainda decorre esta tarde - registou este domingo uma forte adesão, revela a organização.

Entre os visitantes, neste primeiro dia, esteve o presidente da autarquia, Jorge Carvalho, que visitou o espaço e contactou os participantes.

O evento, que combina tradição e inovação, decorre nos dias 7, 14 e 21 de Dezembro (ou seja, nos três primeiros domingos do mês), entre as 9 e as 20 horas.

Cada domingo terá uma temática própria, reforçando a diversidade da programação:

Hoje, 7 de Dezembro o tema foi "Moda, Acessórios e Decoração". Para semana (14 de Dezembro) é a vez das "Iguarias de Natal" e, dia 21, há "Feiras Temáticas", com propostas que vão da moda à decoração, passando pela pintura, artesanato, antiguidades e gastronomia.

No total, são 131 as marcas presentes, num evento que continua a registar elevada adesão.

De acordo com a autarquia, a edição de 2025 recebeu 180 candidaturas, um aumento de 9% face ao ano anterior. Porém, as limitações de espaço impediram a inclusão de cerca de 27% das propostas.

Esta é uma iniciativa promovida pelo Município do Funchal e que este ano cumpre a sua 11.ª edição.

O evento integra a programação oficial de Natal do Funchal, disponível em natal.funchal.pt.