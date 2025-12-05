CMF promove projecto 'LAMENTO' no mês de Dezembro

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) promove, neste mês de Dezembro, a residência artística LAMENTO, criada por Cátia Terrinca e integrada no Estúdio de Criação do Funchal, estrutura dedicada ao acolhimento de artistas e ao desenvolvimento de projectos de criação contemporânea.

Segundo nota enviada, a iniciativa origina uma caminhada performativa baseada na obra da escritora Luzia, pseudónimo de Luísa Grande, autora do início do século XX cuja escrita reflecte deslocação, introspecção e relação com a paisagem.

O projecto inclui dois momentos públicos: o lançamento do livro Cartas do Campo e da Cidade, no dia 10 de dezembro, às 15 horas, na Estação do Monte, e a apresentação da performance Lamento, no dia 12 de Dezembro, à mesma hora, nos jardins da Quinta das Cruzes.

Foto DR

A publicação reúne correspondência escrita entre 1918 e 1919, antes da edição do primeiro livro de Luzia. As cartas, dirigidas sobretudo a mulheres, registam reflexões da autora num período marcado pela Primeira Guerra Mundial e pelas transformações políticas da Primeira República, evidenciando um discurso íntimo, por vezes irónico ou sarcástico.

A contextualização é assinada por Luísa M. Antunes Paolinelli.

A partir deste universo literário, Cátia Terrinca desenvolve Lamento, uma performance concebida para jardins históricos e destinada a grupos reduzidos, acompanhados por um mediador.

O percurso inclui cinco quadros performativos integrados no espaço e acompanhados por sonoplastia original, música de Surma e fragmentos de texto transmitidos aos espectadores através de rádios portáteis. A personagem central é Luzia, apresentada como figura solitária em busca de raízes e de voz própria.

Com esta residência, o Estúdio de Criação do Funchal "reforça o compromisso com projectos que cruzam artes performativas, património natural e pensamento contemporâneo, promovendo novas formas de relação entre público, território e criação artística".