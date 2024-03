Mercado Abastecedor do Funchal será alvo de obras

A secretária regional de Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes, acompanhada pelo director regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marco Caldeira, esteve reunida com o responsável pelas instalações do Centro de Abastecimento de Produtos Agrícolas em São Martinho, Adriano Maia, e respectiva equipa para articular o planeamento da operação do mercado abastecedor, antevendo a realização de obras no recinto.

"Estão a ser ouvidos todos os intervenientes e utilizadores para criar a melhor solução face à importância estratégica do espaço", disse Rafaela Fernandes.

A Região Autónoma da Madeira dispõe de cinco Centros de Abastecimento Agrícola da Madeira para o apoio aos agricultores na recolha, selecção, conservação frigorífica, embalagem e distribuição da oferta para a comercialização das produções hortofrutícolas.

Os centros localizam-se nos concelhos de Santana, Porto Moniz, Calheta, Ponta do Sol e Funchal.