Infiltrações fazem chover no interior do Mercado Abastecedor

Foto DR

A precipitação intensa que se faz sentir na manhã desta terça-feira, 9 de Dezembro, está a causar inundações no interior do Mercado Abastecedor de São Martinho.

A água entra em diferentes zonas do edifício, consequência do estado da cobertura, cujo tecto é ainda composto por placas de amianto, segundo foi possível aferir. 

Em Março de 2024 era dado conta que a infraestrutura seria alvo de obras de requalificação. 

