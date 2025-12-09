Infiltrações fazem chover no interior do Mercado Abastecedor
A precipitação intensa que se faz sentir na manhã desta terça-feira, 9 de Dezembro, está a causar inundações no interior do Mercado Abastecedor de São Martinho.
A água entra em diferentes zonas do edifício, consequência do estado da cobertura, cujo tecto é ainda composto por placas de amianto, segundo foi possível aferir.
Em Março de 2024 era dado conta que a infraestrutura seria alvo de obras de requalificação.
Andreia Correia , 04 Março 2024 - 16:44
