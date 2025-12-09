Noite quase tropical no Funchal

A última noite no Funchal esteve muito perto de ser tropical, mas falhou por apenas meia hora. Desde o pôr-do-sol de ontem, dia 8, até perto do amanhecer de hoje, a temperatura do ar manteve-se sempre acima dos 20 ºC na estação do Funchal/Lido. Às 7h, o valor registado era de 20,6 ºC, mas um arrefecimento mais acentuado na última hora da madrugada impediu a confirmação de uma invulgar noite tropical em pleno mês de Dezembro, o primeiro mês do Inverno meteorológico. Meia hora antes de o nascer do sol, o mercúrio desceu para 19,9 ºC, recuando depois até 19,4 ºC às 8h, momento do nascer do sol no Funchal.

É também relevante que, durante a última madrugada, sete estações meteorológicas da rede do IPMA no Arquipélago da Madeira tenham registado valores acima dos 20 ºC, com destaque para o Porto Moniz, onde à 01h50 a temperatura atingia 22,1 ºC.

A temperatura mínima mais baixa registada esta terça-feira até às 9 horas foi de 7,5 ºC, no Pico do Areeiro (01h00).