Alterações na recolha e recepção de resíduos devido ao feriado de 8 de Dezembro

A Águas e Resíduos da Madeira (ARM) informa, esta segunda-feira, que a recolha e a recepção de resíduos sofrerão diversas alterações no próximo dia 8 de Dezembro de 2025, feriado nacional. As mudanças abrangem vários concelhos da Região, afectando sobretudo os serviços calendarizados para segunda, terça e quarta-feira dessa semana.

Recolha de resíduos

Câmara de Lobos

– A recolha de resíduos indiferenciados, habitual à segunda-feira, será realizada no próprio dia, a partir das 8h. Alguns arruamentos serão, contudo, recolhidos apenas na terça-feira, 9 de Dezembro.

Ribeira Brava

– A recolha de indiferenciados mantém-se no próprio dia 8, com início às 8h.

– A recolha de embalagens (ecoponto amarelo), prevista para terça-feira, será adiada para quarta-feira, 10 de Dezembro, também a partir das 8h.

Machico

– A recolha de indiferenciados decorrerá normalmente no dia 8, a partir das 8h.

– A recolha de papel/cartão (ecoponto azul), prevista para segunda-feira, é adiada para terça-feira, 9 de Dezembro, com início às 9h.

– A recolha de embalagens (ecoponto amarelo), habitual à terça-feira, passa para quarta-feira, dia 10, a partir das 9h.

Santana

– A recolha de indiferenciados prevista para segunda-feira será feita na terça-feira, 9 de Dezembro. Já a recolha habitual de terça-feira transita para quarta-feira, dia 10, com início às 9h.

– A recolha de papel/cartão (ecoponto azul), também prevista para segunda-feira, será realizada apenas na quarta-feira, às 9h.

– A recolha de embalagens (ecoponto amarelo), marcada para quarta-feira, passa para quinta-feira, 11 de Dezembro, com arranque às 9h.

Porto Santo

– A recolha de indiferenciados decorrerá normalmente no dia 8, com início às 7h.

Recepção de resíduos

No que respeita à receção de resíduos, a ARM informa que, no feriado de 8 de Dezembro, a Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos (ETRS) da Meia Serra funcionará apenas entre as 8h e as 15h30, recebendo resíduos destinados à incineração e resíduos verdes, mediante solicitação prévia.

No mesmo dia, estarão encerradas a Estação de Transferência da Zona Leste e de Triagem da Madeira (ETZL/ET), a Estação de Transferência da Zona Oeste (ETZO) e o Centro de Processamento de Resíduos Sólidos do Porto Santo (CPRS).