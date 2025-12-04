SANAS Madeira assinala o seu 40.º aniversário

A Associação Madeirense para Socorro no Mar (SANAS Madeira) celebra hoje o seu 40.º aniversário, assinalando quatro décadas dedicadas à salvaguarda da vida humana no mar e ao apoio às comunidades costeiras da Região Autónoma da Madeira.

As comemorações realizam-se hoje, pelas 18 horas, na Estação Salva-Vidas do Funchal, em São Lázaro, local que acolherá a cerimónia oficial evocativa da data. O evento contará com a presença de dirigentes, tripulantes, nadadores-salvadores e convidados institucionais.

Fundado a 4 de Dezembro de 1985, o SANAS Madeira é uma das principais entidades de socorro marítimo da Região, garantindo operações de busca e salvamento, vigilância costeira, apoio a eventos náuticos e acções de sensibilização para a segurança no mar.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h00 - Reunião plenária na Assembleia Legislativa da Madeira

- 9h00 - Cerimónia de Abertura do V Encontro de Voluntariado do Ensino Superior, no auditório da Reitoria da Universidade da Madeira (ala poente)

- 9h00 - Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santa Cruz

- 9h00 às 17h30 - 19.º Edição do Presépio Ecológico, no Átrio da Câmara Municipal do Funchal

- 9h30 - Reunião semanal da Vereação da Câmara Municipal do Funchal



- 9h30 às 22h00 - 50º Congresso APAVT, em Macau

- 9h30 e 11h30 - Bastonária da Ordem dos Psicólogos Portugueses, Sofia Ramalho, acompanhada por membros da Direcção Nacional e da Direcção da Delegação Regional da Madeira visita a Região

9h30 - Visita o Clube Sport Marítimo

11h30 - Visita Clube Naval

- 11h00 - Reunião da 5ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Protecção Civil, na Assembleia Legislativa da Madeira

- 11h00 - Paula Margarido, visita a ‘Mostra de Produtos de Natal’ promovida pelo Instituto de Segurança Social da Madeira, no Plaza Madeira

- 11h15 - Reunião da 4ª Comissão Especializada Permanente de Habitação, Energia e Infraestruturas, na Assembleia Legislativa da Madeira

- 12h00 - Candidatura de António Filipe à Presidência da República realiza acção de contacto com trabalhadores e população em geral, junto ao Plaza Shopping

- 15h00 - Reunião da Comissão Eventual para a Reforma do Sistema Político, na Assembleia Legislativa da Madeira



- 15h00 - Entrega das Bolsas de Mérito e Valor da Câmara Municipal do Funchal, no Salão Nobre dos Paços do Concelho

- 15h30 às 18h30 - 5.º Aniversário Nomad Island Fest, no Centro Cultural John dos Passos - Ponta do Sol

- 18h00 - Cerimónia de celebração do 40º aniversário da Associação Madeirense para Socorro no Mar (SANAS), na Estação Salva-Vidas do Funchal

- 18h00 - Sessão de abertura da conferência 'De Alfândega a Assembleia Legislativa da Madeira: Cinco Séculos de Arquitetura', pelo arquitecto Rui Campos Matos, e com a presença de Rubina Leal, na Assembleia Legislativa da Madeira

- 18h00 às 22h00 - O PSD-Madeira realiza eleições para as suas Comissões Políticas de Freguesia, nas Sedes do Partido

CURIOSIDADES:

- Dia Nacional da Pessoa com Esclerose Múltipla, Dia Latino-Iberoamericano contra as Agressões a Médicos e Sanitaristas, Dia Mundial da Conservação da Vida Selvagem e Dia Internacional dos Bancos

- Este é o tricentésimo trigésimo nono dia do ano. Faltam 27 dias para o termo de 2025.

EFEMÉRIDES:

1791 - É lançado o jornal britânico Observer, o mais antigo semanário existente.

1888 - George Eastman regista a câmara fotográfica Kodak.

1942 - II Guerra Mundial. Bombardeiros dos Estados Unidos atacam território italiano pela primeira vez.

1958 -- Chega a Goa o 150.º e último governador do Estado Português da Índia, o general Vassalo e Silva.

1961 -- Oito militantes comunistas evadem-se da prisão de Caxias num carro blindado.

1965 - É lançada, do Cabo Canaveral, a nave espacial norte-americana Gemini 7, tripulada por Frank Borman.

1970 - É constituída a SEDES, Associação para o Desenvolvimento Económico e Social.

1972 -- A Brisa, empresa privada e liderada por Jorge de Brito, assina com o Estado o primeiro contrato para a construção, conservação e exploração de autoestradas em regime de concessão.

1980 - O primeiro-ministro, Francisco Sá Carneiro, e o ministro da Defesa, Adelino Amaro da Costa, morrem na queda do avião em que seguiam para o Porto, em Camarate.

1985 - Nasce o maior sindicato europeu da comunicação social com a fusão do sindicato dos trabalhadores gráficos com o dos artistas, jornalistas e meios audiovisuais, da Alemanha Federal, RFA.

1989 - Um avião A7P Corsair, da Força Aérea Portuguesa, despenha-se perto de Vila Viçosa.

1991 - O barco de pesca luso-guineense Bolama, com 28 pessoas a bordo, desaparece, devido ao mau tempo, ao largo da costa portuguesa.

1992 - Álvaro Cunhal, 79 anos, abandona a liderança do PCP, que ocupou durante 30 anos, no XIV congresso do partido, em Lisboa.

1993 - Morre, com 52 anos, o compositor e guitarrista norte-americano Frank Vincent Zappa.

1994 -- Morre, com 65 anos, o tradutor, ficcionista e dramaturgo Virgílio Martinho. Fundador da Companhia de Teatro de Almada e da sua antecessora, o Grupo de Campolide.

1995 - Começa a missão da força de paz da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Nato), na Bósnia.

1996 - É lançada de Cabo Canaveral, na Florida, a sonda norte-americana Mars Pathfinder em direção ao planeta Marte.

1997 - É aprovada a revisão do Código de Processo Penal.

- A justiça italiana condena Silvio Berlusconi a 16 meses de pena suspensa pelo primeiro de 25 processos de fraude fiscal, corrupção e suborno.

2000 - O Estado português arrecada 700 milhões de euros na última fase de reprivatização da Portugal Telecom.

2001 -- Na Conferência de Bona, Alemanha, é definida a transição política do Afeganistão.

2002 -- Morre, aos 76 anos, a escritora e jornalista moçambicana Noémia de Sousa.

2006 - Os ministros da Justiça da União Europeia (EU) aprovam a criação da Agência Europeia de Direitos Fundamentais, que terá a missão de supervisionar o cumprimento desses direitos nos estados-membros da EU, nos países candidatos a integrar a organização e os que têm acordos de associação e estabilização.

- Morre, com 81 anos, o escritor e crítico de música Sidónio Paes.

2007 - O fundador e antigo presidente executivo do BCP, Jorge Jardim Gonçalves, de 72 anos, apresenta no Conselho Geral e de Supervisão a sua renúncia a todos os cargos no banco que fundou há 22 anos.

- Dezenas de milhares de pessoas juntam-se a líderes políticos, responsáveis sindicais e empresários espanhóis num protesto no centro de Madrid, Espanha, contra a ETA e em repulsa pelo último atentado da organização, no sábado em França.

- O atleta Mário Trindade bate, em Vila Real, o recorde do Guinness de corrida em cadeira de rodas ao efetuar 183 quilómetros em pouco mais de 18 horas.

2008 - Noventa e três países assinam em Oslo, Noruega, o tratado proíbe as munições de fragmentação, considerado o principal acordo humanitário internacional a ser concluído no último decénio.

- Morre, com 52 anos, o pintor Manuel Taraio.

2009 - O realizador Roman Polanski é transferido da prisão de Winterthour para a sua casa em Gstaad, na Suíça, com uma pulseira eletrónica, numa estância de esqui na Suíça, no âmbito de um caso de abuso de menores nos Estados Unidos que data de 1977.

2010 -- Morre, com 66 anos, o escritor e músico basco Xabier Lete.

2011 -- Morre, aos 57 anos, Sócrates Brasileiro Sampaio de Sousa Vieira de Oliveira, antigo futebolista que brilhou nos Mundiais de 1982 e 1986 ao serviço da seleção brasileira.

2013 -- O Estado vende 70% do capital social dos CTT -- Correios de Portugal a 5,52 euros por ação, uma operação que permitiu um encaixe de 579 milhões de euros.

- A dieta mediterrânica é classificada como Património Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) em Baku, no Azerbaijão.

- Morre, com 87 anos, Soares Branco, escultor da águia do Estádio da Luz e do busto de Soares Carneiro, entre outros.

2015 - O nadador Diogo Carvalho conquista a medalha de bronze dos 200 metros estilos dos Europeus de piscina curta, em Netanya, Israel.

- Morre, com 85 anos, Robert Loggia, ator norte-americano de ascendência italiana, conhecido pelos seus papéis em "Scarface" ou "Big".

2016 - Alexander Van der Bellen, 72 anos, ecologista, é eleito Presidente da Áustria, derroando o candidato de extrema-direita, Norbert Hofer.

- O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, aos 69 anos, é reeleito por unanimidade, pelo Comité Central comunista para o cargo que ocupa desde 2004, no XX congresso em Almada.

- Morre, com 80 anos, Jean-Loup Passek, investigador e historiador de cinema de origem francesa cujo espólio esteve na base da criação do Museu de Cinema de Melgaço, Viana do Castelo.

2017 - O ministro das Finanças português, Mário Centeno, é eleito presidente do Eurogrupo, na segunda volta da votação realizada em Bruxelas.

- O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordena a maior redução de reservas protegidas na história do país, cortando mais de 9.200 quilómetros quadrados no Utah, recebendo elogios dos conservadores e críticas de ambientalistas e tribos nativas.

2018 - O presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, anuncia que os ministros das Finanças da União Europeia chegaram a um acordo sobre a reforma da zona euro, após 18 horas de negociações.

2019 -- Tem início na Argélia o primeiro processo de corrupção de ex-dirigentes políticos, desde a sua independência em 1962. O processo sem precedentes envolve dois antigos primeiros-ministros argelinos, julgados em simultâneo com outros ex-altos dirigentes políticos e empresários do setor automóvel.

- Morre, aos 73 anos, Tetsu Nakamura, médico japonês, fundador da organização humanitária Peshawar-kai PMS (Serviço Médico Japonês da Paz).

2020 -- Morre, aos 93 anos, Manuel Sequeira Nobre, antigo presidente da Câmara Municipal de Rio Maior, fundador, juntamente com os pais e os irmãos, da Indústria de Carnes Nobre.

2021 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, dá posse a Francisca Van Dunem como ministra da Administração Interna, que acumula essas funções com as de ministra da Justiça após saída de Eduardo Cabrita.

- Morre, com 51 anos, Pedro Gonçalves, contrabaixista e fundador dos Dead Combo.

2023 - O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, decide dissolver o parlamento, depois de uma reunião do Conselho de Estado, na sequência dos confrontos de quinta e sexta-feira entre forças de segurança, que considerou tratar-se de um golpe de Estado.

- O Tribunal Constitucional declara inconstitucional o decreto do parlamento que regula o acesso a metadados de comunicações para fins de investigação criminal por ultrapassar "os limites da proporcionalidade na restrição aos direitos fundamentais".

2024 - O Governo francês, liderado por Michel Barnier, é destituído por uma moção de censura com 331 votos favoráveis da coligação de esquerda Nova Frente Popular e da extrema-direita, União Nacional.

PENSAMENTO DO DIA: