Deputado brasileiro retirado à força do plenário e transmissão é cortada

Um deputado da esquerda brasileira foi hoje retirado à força do plenário depois de ter-se sentado na mesa da presidência em protesto.

O deputado carioca Glauber Braga do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) foi retirado pouco depois das 18:00 locais pela polícia da Câmara dos Deputados e, as transmissões oficiais foram cortadas.

"Eu vou me manter aqui firme até o final dessa história. Se o presidente da Câmara quiser tomar uma atitude diferente daquela que ele tomou com os golpistas que ocuparam essa mesa diretora e que até hoje não tiveram qualquer punição, essa é uma responsabilidade dele. Eu ficarei aqui até o limite das minhas forças", afirmou Glauber Braga minutos antes de ser retirado à força.

De acordo com o portal G1, os jornalistas foram também retirados. A situação foi restabelecida uma hora mais tarde e os trabalhos prosseguem.

Em causa está o facto do presidente da Câmara, Hugo Motta, ter anunciado que iria colocar em votação a possível perda do mandato do deputado, na sequência de embates físicos em 2024 contra membros do Movimento Brasil Livre dentro da Câmara dos Deputados.

Para além disso, antes do protesto, Hugo Motta anunciou que iria colocar em votação um projeto de lei que visa diminuir as penas aos condenados de golpe de Estado e que pode ter impacto direto no tempo de prisão que o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro poderá ter de cumprir.

Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão.

Hoje, relator do projeto, o deputado Paulinho da Força indicou que o tempo de prisão de Bolsonaro em regime fechado poderá cair para 2 anos e 3 meses.

A principal mudança, caso aprovado, é a unificação dos crimes de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.