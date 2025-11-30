Três doentes foram transportados pela Força Aérea para a Madeira

A Força Aérea Portuguesa transportou em dois dias três doentes entre as ilhas do Porto Santo e a Madeira.

Na sexta-feira, dia 28 de Novembro, foi realizado o transporte aeromédico de dois doentes por um avião C-295M.

Também no sábado o C-295M voltou a ser empenhado para transportar um doente urgente inter-ilhas. O avião foi operado pela Esquadra 502 - 'Elefantes' em destacamento permanente no Porto Santo.