 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Três doentes foram transportados pela Força Aérea para a Madeira

None
Foto X/Força Aérea Portuguesa

A Força Aérea Portuguesa transportou em dois dias três doentes entre as ilhas do Porto Santo e a Madeira. 

Na sexta-feira, dia 28 de Novembro, foi realizado o transporte aeromédico de dois doentes por um avião C-295M. 

Também no sábado o C-295M voltou a ser empenhado para transportar um doente urgente inter-ilhas. O avião foi operado pela Esquadra 502 - 'Elefantes' em destacamento permanente no Porto Santo.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo