USAM anuncia realização de plenário

A União dos Sindicatos da Madeira (USAM) anunciou a realização de um plenário aberto a sindicatos, incluindo aqueles não filiados, no âmbito da preparação da greve geral convocada para o próximo dia 11 de Dezembro pela CGTP-IN, UGT, federações sindicais e uniões de sindicatos.

O plenário terá lugar no dia 10 de Dezembro, amanhã, no Auditório do Sindicato da Hotelaria da Madeira, na Rua da Alegria, com início às 16 horas, altura em que serão prestadas declarações à comunicação social presente. O objectivo é analisar a situação actual relativa à greve e preparar a concentração que se realizará no dia 11 de Dezembro, quinta-feira, junto à Assembleia Legislativa da Madeira, pelo lado da Capela de Santo António da Mouraria, pelas 11h30.

A USAM apela à participação de todos na greve geral e na concentração, sublinhando que a iniciativa visa lutar por um futuro de desenvolvimento, progresso e justiça social na Região e no país. Entre os objectivos estão a garantia de emprego seguro, direitos laborais, salários dignos, horários regulados e contratação colectiva negociada.

Durante a concentração, será feito um balanço da greve geral na Região Autónoma da Madeira e lida e votada uma resolução a ser posteriormente entregue aos órgãos de soberania da RAM.