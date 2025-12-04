Força e resiliência

Estamos a iniciar a época da “Festa”. Um pouco por todo o lado, começa a lembrar a época mágica. É tempo de preparar a casa para receber o Menino Jesus. Preparam-se as iguarias para os momentos de convívio. A ilha está iluminada e a sua orografia recorda-nos um presépio gigante. Quem está longe, como eu, conta os dias para estar em paz, reunida com a família e com os amigos.

Estar com a família e com os mais próximos é tudo o que mais importa neste Natal.

Na verdade, não há nada mais importante no mundo, do que ter a possibilidade de passar a época festiva junto das pessoas que nos são mais queridas.

Infelizmente nem todos o poderão fazer. A guerra continua na Ucrânia e em outras partes do globo persistem vários conflitos armados.

Neste Natal, muitos madeirenses e luso-descendentes que vivem na Venezuela estarão impedidos de reunir as suas famílias e/ ou visitar a nossa Região.

Por razões a que são completamente alheios, terão uma época festiva diferente.

Neste Natal, o meu pensamento e os meus votos estão com a nossa comunidade na Venezuela.

Uma comunidade trabalhadora, corajosa e habituada a enfrentar as mais diversas adversidades ao longos dos tempos.

Nunca esquecerei a forma como fui recebida neste país maravilhoso, o calor humano, a simpatia, o afeto, os sorrisos.

A beleza da paisagem, as montanhas e os vales que nos lembram a nossa terra.

A capacidade de trabalho, o empreendedorismo e a tenacidade da nossa comunidade na Venezuela são um exemplo a seguir.

Tem sido verdadeiramente notável, a todos os níveis, o trabalho que têm realizado naquele país.

Um trabalho de solidariedade e de fé, como o que foi construído nos Altos Mirandinos.

A nossa comunidade trabalhou muito para conseguir construir uma casa para Nossa Senhora de Fátima na Venezuela.

E que bela casa. Entrar no Santuário em Los Teques é uma experiência única.

Trata-se de um espaço lindíssimo e com uma simbologia especial, de um local que é um ponto de encontro e de união da nossa comunidade, nos bons e nos maus momentos.

Lá celebram-se eucaristias e fazem-se arraiais e festas de beneficência para ajudar quem mais precisa.

A fé é muito importante para quem lá vive e está sempre bem presente.

Que a luz de Nossa Senhora de Fátima, em Los Teques ilumine neste Natal toda a nossa comunidade em terras de Bolívar.

A todos os amigos, a toda a nossa comunidade na Venezuela, desejo muita força e resiliência para enfrentar a época natalícia, sem a proximidade dos familiares e sem a possibilidade de regressar à nossa Região.

Conforme referi, neste Natal, o meu pensamento e os meus votos estarão convosco.

Muita fé, força e resiliência!!