Força e resiliência
Estamos a iniciar a época da “Festa”. Um pouco por todo o lado, começa a lembrar a época mágica. É tempo de preparar a casa para receber o Menino Jesus. Preparam-se as iguarias para os momentos de convívio. A ilha está iluminada e a sua orografia recorda-nos um presépio gigante. Quem está longe, como eu, conta os dias para estar em paz, reunida com a família e com os amigos.
Estar com a família e com os mais próximos é tudo o que mais importa neste Natal.
Na verdade, não há nada mais importante no mundo, do que ter a possibilidade de passar a época festiva junto das pessoas que nos são mais queridas.
Infelizmente nem todos o poderão fazer. A guerra continua na Ucrânia e em outras partes do globo persistem vários conflitos armados.
Neste Natal, muitos madeirenses e luso-descendentes que vivem na Venezuela estarão impedidos de reunir as suas famílias e/ ou visitar a nossa Região.
Por razões a que são completamente alheios, terão uma época festiva diferente.
Neste Natal, o meu pensamento e os meus votos estão com a nossa comunidade na Venezuela.
Uma comunidade trabalhadora, corajosa e habituada a enfrentar as mais diversas adversidades ao longos dos tempos.
Nunca esquecerei a forma como fui recebida neste país maravilhoso, o calor humano, a simpatia, o afeto, os sorrisos.
A beleza da paisagem, as montanhas e os vales que nos lembram a nossa terra.
A capacidade de trabalho, o empreendedorismo e a tenacidade da nossa comunidade na Venezuela são um exemplo a seguir.
Tem sido verdadeiramente notável, a todos os níveis, o trabalho que têm realizado naquele país.
Um trabalho de solidariedade e de fé, como o que foi construído nos Altos Mirandinos.
A nossa comunidade trabalhou muito para conseguir construir uma casa para Nossa Senhora de Fátima na Venezuela.
E que bela casa. Entrar no Santuário em Los Teques é uma experiência única.
Trata-se de um espaço lindíssimo e com uma simbologia especial, de um local que é um ponto de encontro e de união da nossa comunidade, nos bons e nos maus momentos.
Lá celebram-se eucaristias e fazem-se arraiais e festas de beneficência para ajudar quem mais precisa.
A fé é muito importante para quem lá vive e está sempre bem presente.
Que a luz de Nossa Senhora de Fátima, em Los Teques ilumine neste Natal toda a nossa comunidade em terras de Bolívar.
A todos os amigos, a toda a nossa comunidade na Venezuela, desejo muita força e resiliência para enfrentar a época natalícia, sem a proximidade dos familiares e sem a possibilidade de regressar à nossa Região.
Conforme referi, neste Natal, o meu pensamento e os meus votos estarão convosco.
Muita fé, força e resiliência!!