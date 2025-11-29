Marítimo e Portimonense medem forças este domingo

O Marítimo recebe o Portimonense, hoje, pelas 14 horas, no Portimão Estádio.

O encontro marcará também a estreia de Miguel Moita como treinador da equipa, num desafio que promete ser acompanhando atentamente pelos adeptos.

Miguel Moita é o eleito para treinar o Marítimo Técnico de 42 anos é o antigo adjunto do madeirense Leonardo Jardim

Mas há mais na agenda deste dia:

10h00: A Banda Recreio Camponês festeja o 115.º aniversário da fundação, na sua sede, em Câmara de Lobos,

11h30: 'A Biqueira' marca presença no Mercadinho da Camacha;

12h00: Chegada do Pai Natal ao Madeira Shopping;

13h00: A CDU realiza almoço e comício no Funchal 'Pela Luta é que lá Vamos!', na Travessa do Rego;

15h00/ 19h30: Bodas de ouro dos ex-finalistas do 'Liceu' de 1975/76, com missa na Sé Catedral e um jantar no Hotel View’s Baía;

17h00: O Marítimo defronta o FC Gaia da I Divisão Nacional de andebol masculino, no Pavilhão do Marítimo;

18h00: Último dia peça de teatro 'Um conto de Natal', do MADS, no Centro de Congressos da Madeira.

Principais acontecimentos registados no dia 30 de Novembro. Dia Internacional da Cidade Educadora, Dia Mundial Cidades pela Vida, Dia Internacional em Memória das Vítimas da Guerra Química e Dia das Livrarias:

1786 - Abolição da pena de morte no primeiro estado europeu, o Grão-Ducado da Toscânia, a Norte de Itália.

1835 - Nasce o jornalista, humorista e escritor norte-americano Mark Twain, pseudónimo de Samuel Lanhorne Clemens, autor de "Adventures of Huckleberry Finn" (1885).

1874 - Nasce o político e estadista britânico Winston Leonard Spencer Churchill, Winston Churchill, líder Conservador, duas vezes primeiro-ministro, Prémio Nobel de Literatura em 1953.

1900 - Morre, em Paris, aos 46 anos, o escritor inglês de origem irlandesa Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde, Oscar Wilde, autor de "O Retrato de Dorian Gray" (1891).

1935 - Morre, com 47 anos, o poeta português Fernando António Nogueira Pessoa, Fernando Pessoa, autor de "Mensagem", criador de Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis e ainda de Bernardo Soares e Alexander Search.

1939 - A URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas) bombardeia Helsínquia e avançam para o interior da Finlândia.

1962 - U Thant, birmanês, é eleito secretário-geral permanente das Nações Unidas.

1966 - Independência de Barbados.

1967 - É proclamada a República Democrática do Iémen do Sul.

1979 - É lançado o álbum duplo "The Wall", dos Pink Floyd.

1981 - Guerra Fria. Os Estados Unidos e a URSS abrem negociações em Viena, Áustria para redução das armas nucleares na Europa.

1985 - Corazon Aquino, viúva de Benigno Aquino, dirigente da oposição assassinado, é apresentada como candidata às eleições presidenciais nas Filipinas.

1987 - O dólar fecha em Tóquio ao seu mais baixo nível do pós-guerra (32,45 iénes), atingindo igualmente quebras históricas nas praças de Zurique, Frankfurt, Paris e Milão.

1990 - O Diário de Lisboa, vespertino editado desde 1921, cessa a publicação.

1995 - Morre, com 58 anos, Fernando Assis Pacheco, jornalista, poeta e romancista, autor de "Cuidar dos Vivos", "Catalabanza Quilolo e Volta", "Walt", "Trabalhos e Paixões de Benito Prada".

- O Presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, torna-se o primeiro chefe de Estado norte-americano a visitar a Irlanda do Norte.

2000 -- Morre, aos 55 anos, o general guineense Ansumane Mané, morto a tiro perto da capital da Guiné-Bissau.

2003 -- Morre, com 79 anos, Jesus Correia, o último dos "Cinco Violinos" do futebol do Sporting, campeão do mundo de hóquei em patins pelo Paço d'Arcos.

- Começa o processo de desarmamento, desmobilização, reabilitação e reintegração na Libéria, sob a supervisão das Nações Unidas (ONU), após 14 anos de guerra civil.

2004 - O Presidente da República, Jorge Sampaio, comunica a dissolução do Parlamento e a antecipação de eleições legislativas.

- Vários atentados no Iraque causam a morte a 135 soldados norte-americanos, no dia mais sangrento, desde o início da guerra, em 2003.

2005 - Orçamento do Estado 2006 é aprovado em votação final global com os votos favoráveis do PS e votos contra de PSD, PCP, CDS-PP, Bloco de Esquerda e Verdes.

- Mário Cesariny recebe a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade do Presidente da República, Jorge Sampaio.

2006 - O Parlamento aprova em votação final global a Lei das Finanças Regionais, com os votos favoráveis do PS, a abstenção do CDS-PP e votos contra do PSD, PCP, BE e Verdes. Por ser uma lei orgânica, o diploma exige a aprovação por maioria absoluta dos deputados em efectividade de funções, ou seja 116 parlamentares.

- O Papa Bento XVI e o patriarca ortodoxo grego de Constantinopla, Bartolomeu I, assinam, em Istambul, Turquia, a declaração conjunta de apelo à união de católicos e cristãos ortodoxos contra as ameaças à tradição cristã e liberdade religiosa. No terceiro Bento XVI visita a Mesquita Azul de Istambul.

2007 - A polícia neozelandesa detém um homem que roubou mais de 20 milhões de dólares de contas bancárias, através de programas de computador, e que pertence a uma rede internacional de piratas informáticos.

- O quadro do pintor veneziano Giovanni Tiepolo, "A Deposição de Cristo no Túmulo", é arrematado em leilão pelo Estado português, por 1,5 milhões de euros.

2008 - O Comité Central do PCP é eleito, no XVIII Congresso Nacional, em Lisboa, com 98 por cento dos votos, oito votos contra e 17 abstenções.

2009 - O escritor mexicano José Emilio Pacheco vence o Prémio Cervantes, o maior galardão das letras, pelo conjunto da sua obra.

- O grande acelerador de partículas (LHC) do Laboratório Europeu de Física de Partículas (CERN) bate recorde de velocidade. O LHC, construído para sondar os segredos da criação do universo, atinge uma velocidade nunca antes atingida, ao impelir os dois feixes de protões a uma energia de 1,18 teraeletrão-volt (TeV).

- A Fragata portuguesa Álvares Cabral captura um grupo de seis piratas somalis, que atacou o navio de pesca espanhol "Ortube Berria", numa operação conjunta com as autoridades das Sheycheles e da União Europeia.

2011 - A proposta de lei de Orçamento do Estado para 2012 é aprovada em votação final global com os votos favoráveis da maioria PSD/CDS-PP e com a abstenção do PS e os votos contra do PCP, Bloco de Esquerda e PEV.

- Morre, aos 77 anos, João Maria de Oliveira Martins, engenheiro e politico, antigo ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações entre 1985 e 1990, em dois executivos chefiados pelo então primeiro-ministro Aníbal Cavaco Siilva e secretário de secretário de Estado das Comunicações e Transportes, entre 1970 e 1974.

2012 - O homem conhecido como "solitário", acusado de roubar 20 instituições bancárias com uma réplica de arma e de se ter apropriado de 152 mil euros, é condenado a uma pena de 11 anos de prisão efetiva.

- Morre, aos 92 anos, Inder Kumar Gujral, político e diplomata indiano, antigo primeiro-ministro.

2013 - Um avião, Embraer ERJ-190, das Linhas Aéreas Moçambicanas, que fazia a ligação entre Maputo e Luanda, despenha-se no norte da Namíbia, e provoca a morte a 33 pessoas, incluindo sete portugueses.

2015 -- Morre, aos 65 anos, Victor Roque Amaro, engenheiro, maestro e antigo diretor do Coral Vértice e fundador do Concertus Antiquus, grupo coral e instrumental dedicado à Música Antiga.

2017 -- Morre, com 61 anos, Zé Pedro, guitarrista dos Xutos e Pontapés.

2018 - O Tribunal de Aveiro fixa em três anos de prisão efetiva o cúmulo jurídico das penas aplicadas a Manuel Godinho, em dois processos que resultaram de certidões extraídas do caso "Face Oculta".

2019 -- Morre, aos 75 anos, Domingos Piedade, antigo gestor da AMG Mercedes e administrador do Autódromo do Estoril.

2020 - Os ministros das Finanças da zona euro chegam a acordo sobre a reforma do Mecanismo Europeu de Estabilidade e a introdução de uma rede de segurança no Fundo Único de Resolução, medidas que permitirão atenuar futuras crises.

- A farmacêutica norte-americana Moderna pede autorização para utilização de emergência da sua vacina para a covid-19 aos reguladores do medicamento europeu e norte-americano.

2021 - Barbados proclama-se oficialmente República, ao retirar à rainha Isabel II o título de chefe de Estado, e a governadora-geral Sandra Mason presta juramento como primeira Presidente da nação das Caraíbas, numa cerimónia com a presença do filho da monarca britânica, o príncipe Carlos.

- Morre, com 95 anos, Oriol Bohigas, arquiteto, teórico da arquitetura e professor catalão, contribuiu para a transformação urbana que preparou Barcelona para os Jogos Olímpicos de 1992.

- Morre, aos 70 anos, Ray Kennedy, ex-futebolista inglês, venceu três vezes a Taça dos Campeões Europeus, ao serviço do Liverpool.

2022 -- Os democratas da Câmara de Representantes norte-americana elegem como líder o congressista Hakeem Jeffries, que sucede a Nancy Pelosi e torna-se no primeiro legislador afro-americano a liderar um grande partido no Congresso.

- Morre, com 96 anos, Jiang Zemin, antigo Presidente chinês. Liderou a China após os protestos pró-democracia de Tiananmen, em 1989, até ao início da década de 2000.

- Morre, aos 79 anos, Christine McVie, cantora e compositora britânica, fez parte da banda Fleetwood Mac.

2023 -- O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, visita Israel e Cisjordânia e defende que o reconhecimento do Estado da Palestina "é algo que deve acontecer", mas preferencialmente em coordenação com "alguns parceiros próximos" e num "momento com consequência para a paz".

- O ministro da Economia e Finanças da Guiné-Bissau, Suleimane Seidi, e o secretário de Estado do Tesouro, António Monteiro, são detidos no âmbito de um processo relacionado com pagamentos a empresários.

- A Cimeira do clima das Nações Unidas - COP28, no Dubai, adopta no primeiro dia, com aclamação por cerca de 200 países, da entrada em funcionamento do fundo, cerca de 100 mil milhões por ano, para financiamento de 'perdas e danos' resultantes das alterações climáticas

- Morre, aos 65 anos, Shane MacGowan, músico irlandês, cofundador da banda punk rock com influências da música tradicional irlandesa The Pogues.

2024 - O clube brasileiro Botafogo, treinado pelo português Artur Jorge, conquista pela primeira vez a Taça Libertadores de futebol, ao vencer o Atlético de Mineiro, por 3-1, em Buenos Aires, Argentina.

Este é o tricentésimo trigésimo quinto dia do ano. Faltam 31 dias para o termo de 2025.

Pensamento do dia: "É talvez o último dia da minha vida. Saudei o sol, levantando a mão direita, mas não o saudei dizendo-lhe adeus. Fiz sinal de gostar de o ver ainda, mais nada". Fernando Pessoa (1888-1935), poeta português.