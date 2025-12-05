Deputados do PSD ouvem secretário regional da Agricultura e Pescas

O Grupo Parlamentar do PSD Madeira irá prosseguir, hoje, "o conjunto de reuniões sectoriais que tem vindo a realizar com as diferentes áreas governativas, no âmbito da análise ao Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2026. Nesta sessão de trabalho, os deputados do PSD reúnem com o secretário regional da Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, para aprofundar as prioridades e desafios que marcam este setor estratégico para a economia regional", informa uma nota desta sexta-feira.

Segundo os deputados, "a reunião permitirá avaliar as linhas de investimento previstas no Orçamento para 2026, nomeadamente no reforço da produção agrícola local, na modernização das explorações, na valorização das cadeias de distribuição e no apoio às comunidades piscatórias. O contacto direto com a tutela possibilitará ao Grupo Parlamentar clarificar a execução das medidas já em curso, bem como analisar os instrumentos projetados para responder às exigências de um setor marcado por forte concorrência, volatilidade de mercado e crescente pressão regulatória", explicam.

E acrescenta: "O Grupo Parlamentar do PSD sublinha que a agricultura e as pescas desempenham um papel determinante na coesão territorial e na sustentabilidade económica da Região, justificando uma leitura rigorosa das políticas públicas que lhes são dirigidas. O encontro com o secretário regional permitirá, assim, aferir a coerência entre os compromissos inscritos no Orçamento, as necessidades reais do terreno e os objetivos estratégicos definidos para 2026."

Refira-se que "esta reunião integra o esforço de escrutínio responsável que o PSD tem promovido ao longo deste ciclo orçamental, garantindo que a apreciação parlamentar assenta numa compreensão aprofundada das diferentes áreas governativas e está orientada para a defesa do interesse regional e para o fortalecimento dos setores produtivos da Madeira", conclui a nota.