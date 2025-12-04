Aguiar-Branco evoca Sá Carneiro e Amaro da Costa na abertura da sessão plenária

O presidente da Assembleia da República evocou hoje, na abertura da sessão plenária, Francisco Sá Carneiro e Adelino Amaro da Costa, quando se assinalam 45 anos da sua morte na queda de um avião sobre Camarate.

As palavras de José Aguiar-Branco sobre o antigo primeiro-ministro e primeiro líder do PPD, Francisco Sá Carneiro, e sobre o antigo ministro da Defesa e fundador do CDS, Adelino Amaro da Costa, foram depois aplaudidas por todos os deputados.

"Há 45 anos, em Camarate, perderam-se sete vidas, entre elas a de Francisco Sá Carneiro e a de Adelino Amaro da Costa, dois democratas, dois estadistas, dois homens que perderam a vida ao serviço do país", afirmou o presidente da Assembleia da República.

José Pedro Aguiar-Branco recordou a seguir que Francisco Sá Carneiro e Adelino Amaro da Costa tinha ambos sido eleitos deputados meses antes, nas eleições legislativas de 1980.

"Um foi indigitado primeiro-ministro, o outro foi nomeado ministro da Defesa. Quarenta e cinco anos depois, desconhecemos como seria o país se não os tivéssemos perdido. Mas sabemos as ideias que defendiam, o projeto que tinham", sustentou.

Francisco Sá Carneiro e Amaro da Costa, segundo José Pedro Aguiar-Branco, "tinham uma maneira de estar convicta mas respeitadora, afirmativa mas moderada".

"Quero, hoje, evocá-los pelo que foram, pelo que poderiam ter sido, por aquilo que o seu legado exige de nós", acrescentou.

Em 04 de dezembro de 1980 o avião Cessna em que seguiam para o Porto o então primeiro-ministro, Francisco Sá Carneiro, e o ministro da Defesa, Adelino Amaro da Costa, despenhou-se em Camarate, ao norte de Lisboa.

Foram também vítimas da queda desse avião, entre tripulação e restante comitiva, Snu Abecassis, Manuela Amaro da Costa, António Patrício Gouveia, Jorge Albuquerque e Alfredo de Sousa.