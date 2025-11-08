“As ruas do Funchal estão cheias de arte e boa disposição”

As ruas do Funchal estão a ganhar uma nova vida com o Madeira Street Arts Festival, que decorre entre os dias 7 e 9 de Novembro na capital madeirense e no concelho da Calheta. O evento, que já vai na sua sétima edição, volta a transformar o espaço público num palco aberto à criatividade e à interação entre artistas e público.

No início da tarde de hoje, na Rua Fernão de Ornelas, no Largo do Chafariz e junto ao restaurante Golden, foi impossível ficar indiferente ao ambiente animado que se instalou. As estátuas vivas e as instalações artísticas espalharam-se pelo centro da cidade e convidaram os residentes e turistas a parar, observar e admirar.

O organizador do evento, Rúben Silva, fez um balanço muito positivo do primeiro dia do festival. “Sentimos que o festival está a receber cada vez mais elogios por parte do público, o que significa que estamos a crescer e a crescer em qualidade. Temos muita gente na rua e com muito boa disposição para contemplar a arte. Sinto que este ano elevámos a qualidade dos espetáculos e esse feedback também está a chegar por parte do público”, sublinhou.

O responsável destacou, ainda, o aumento do número de visitantes locais. “O festival arrancou ontem, numa sexta-feira que, ainda assim, é dia de trabalho e muita gente não pôde assistir, mas hoje sentimos ainda mais público. Curiosamente, este parece ser o dia em que recebemos mais madeirenses. Saem à rua para não deixar perder esta oportunidade de contemplar as artes de rua, dando também alguma dignidade ao que é o espaço público juntamente com os artistas.”

Grumpy Old Man

Foto IP

Executive Around the World

Foto IP

John Lenon

Foto IP

Baleeiro

Foto IP

A partida

Foto IP

Queen of the Stone Age

Foto IP

O Fotógrafo