Conferência do Clima "será boa se tiver resultados concretos"

A ministra do Ambiente e Energia considera que uma boa conferência da ONU sobre o clima no Brasil terá de ter resultados concretos e admite que o mundo "está muito aquém dos objetivos" do Acordo de Paris.

Maria da Graça Carvalho falava à Lusa a propósito da 30.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP30), que vai decorrer em Belém, Brasil, entre 10 e 21 de novembro.

Hoje e sexta-feira acontece uma cimeira de líderes convocada pelo governo brasileiro, que junta no mesmo local mais de meia centena de chefes de Estado e de Governo. O primeiro-ministro português, Luís Montenegro e Maria da Graça Carvalho estarão presentes.

A COP30 junta praticamente todos os países do mundo e tal como as anteriores reuniões tem como objetivo fundamental impedir o aquecimento global devido à ação da humanidade, nomeadamente a queima de combustíveis fósseis.

Há 10 anos, na capital francesa, os países aprovaram o Acordo de Paris, comprometendo-se a tudo fazer para impedir que as temperaturas subam além de dois graus Celsius (ºC) em relação à época pré-industrial, e de preferência que não ultrapassem os 1,5 ºC.

Questionada pela Lusa sobre o que será uma boa COP30, Maria da Graça Carvalho foi perentória a afirmar que será "uma COP com resultados concretos", não só uma COP de "grandes negociações" e "grandes declarações" mas com "resultados muito concretos".

E resultados especialmente em três áreas, a mitigação, a adaptação e a transição justa.

Na mitigação é preciso ver na COP30 o que é que cada país baixou em termos de redução de emissões de gases com efeito de estufa (GEE), e o que é preciso para aumentar os esforços de redução dessas emissões, salientou.

Na adaptação a ministra advogou uma "estratégia mais global" de cooperação e o mesmo na transição justa.

"Precisamos de uma transição justa a nível internacional, tambem na cooperação internacional em que países com mais dificuldades em fazer esta transição tenham a ajuda daqueles que podem fazer melhor esta transição".

Maria da Graça Carvalho deu o exemplo do que Portugal está a fazer com a conversão da dívida de Cabo Verde em apoio à ação climática, adiantando que o mesmo será feito com São Tomé e Príncipe.

A ministra enfatizou a importância da transição justa de uma economia baseada nos combustíveis fósseis para uma economia limpa, envolvendo os países com mais dificuldades mas também os estados insulares, que emitem menos GEE mas que são os que mais sofrem com os impactos das alterações climáticas.

"Uma cooperação internacional que tenha em atenção a situação desses Estados seria um bom resultado" da COP30, salientou.

Recordando a conversão da dívida de Cabo Verde e São Tomé, Maria da Graça Carvalho destacou que Portugal tenha conseguido que a Comissão Europeia considere esse esforço na redução nacional de emissões de GEE, até um valor de 3%.

"Ainda estamos a tentar que chegue a 4% ou 5% mas já conseguimos os 3%, portanto é mais um incentivo para continuar com estes sistemas de conversão da dívida, que é bom para Portugal mas é muito bom para os países com que estamos a fazer essa conversão", disse.

A titular da pasta do Ambiente e Energia admitiu que as contribuições globais conhecidas de redução de GEE estão "muito aquém" dos objetivos do Acordo de Paris e espera-se que na COP30 "se faça um esforço para ir mais além" na redução de emissões.

"É isso que eu espero, que se consiga um esforço adicional em relação aquelas que são as propostas iniciais dos Estados, aquelas que já são conhecidas", disse à Lusa.

Maria da Graça Carvalho, presente a partir de hoje em Belém, estará na abertura oficial da COP e na inauguração do pavilhão de Portugal, na próxima segunda-feira, voltando depois para a última semana da COP30.