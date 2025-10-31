Dia de 'casa cheia' movimenta mais de 6 mil pessoas no porto do Funchal
Mais de 6 mil pessoas vão passar, hoje, pelo porto do Funchal graças à presença de quatro navios de cruzeiro. O 'Amadea' já chegou ontem, pernoitando na Região com 503 passageiros e 309 tripulantes, sendo que esta manhã atracaram o 'Queen Victoria' e o 'Explora I'.
De acordo com nota da APRAM, as chegadas mais recentes dizem respeito a dois navios vocacionados para um publico premium, a que se juntou, ao início da tarde, o 'Artania' com 1.559 pessoas bordo, sendo 1.047 passageiros e 512 tripulantes.
No caso do 'Queen Victoria', chegou logo pelas 6h15, com 1.919 passageiros e 1.001 tripulantes, comandado pelo capitão Martin Sharples. A viagem teve início a 24 de Outubro, em Southampton, no Reino Unido, e termina no mesmo porto, a 6 de Novembro. É um cruzeiro pelo Atlântico Norte que já visitou os Açores (ilha Terceira e São Miguel) antes de chegar ao Funchal. Daqui, segue, às 17h30, em direcção a Leixões, seguindo-se Vigo antes de regressar a Southampton.
Por seu lado, o 'Explora I', trouxe a bordo 1.251 pessoas, das quais 607 são passageiros e 644 tripulantes, com o italiano Diego Michelozzi como capitã. Entrou na baía do Funchal às 7 horas, proveniente do porto espanhol de Cádis, e segue viagem às 18 horas para a Antígua. Agenciado pela JFM Shipping, o navio da MSC Cruises, através da marca MSC Explora Journeys foi construído há dois anos nos estaleiros italianos de Fincantieri, e custou 495 milhões de euros.
Está a realizar um cruzeiro de 25 dias de reposicionamento atlântico, depois de ter passado os últimos meses a realizar cruzeiros no Mediterrâneo. Começou no dia 18 de Outubro em Veneza, e já passou pela Croácia (Dubrovnik), Montenegro (Kotor), Itália (Sorrento, Roma e Livorno), Mónaco, Espanha (Barcelona e Cádis) e depois do Funchal segue para Antígua (St. John’s), Ilhas Virgens Britânicas, Porto Rico e finalmente Miami (Estados Unidos).
O Artania, agenciado pela Blatas, entrou no porto pelas 13 horas – sensivelmente na mesma altura em que o Amadea seguia para Santa Cruz de la Palma (Canárias) –, proveniente da Paia da Vitória (Açores). Com o norueguês Morten Arne Hansen como capitão, o navio vai passar a noite no Cais 6.
É um navio com 41 anos de serviço, construído na Finlândia, e operado pela Poenix Reisen. Está a realizar uma viagem de 18 dias, que começou em Bremen, na Alemanha, termina em Palma de Maiorca, Espanha. Já passou por Southampton (Reino Unido), Leixões, São Miguel, Faial, Terceira, e do Funchal segue para Marrocos, e depois Málaga e Cartagena.