Concerto d'Os NAPA com casa cheia em Dublin
Ontem decorreu o primeiro concerto internacional da banda madeirense 'Os NAPA'. Foi em Dublin e com casa cheia. O concerto realizou-se no centro da cidade capital Irlandesa, no espaço de referência que é o The Grand Social.
Foram muitos os emigrantes portugueses, brasileiros e vários espanhóis que assistiram ao concerto, para além de ainda contar com a presença de irlandeses e norte-americanos.
Em declarações ao DIÁRIO no final do concerto, o vocalista da banda, Guilherme Gomes, disse que "é uma alegria muito grande ver esta sala cheia aqui em Dublin de portugueses e a cantar as nossas músicas".
Adiantou ainda que "é uma surpresa muito grande este percurso que nós estamos a fazer e ver tanta gente fora de Portugal a comprar bilhete e a assistir ao concerto e a gostar das músicas, é mesmo indescritível", salienta o vocalista e guitarrista.
Ao longo do concerto, o público foi aplaudindo a banda e a última canção deste concerto tocaram 'Deslocado', que 'Os NAPA' levaram ao festival Eurovisão da Canção deste ano representado Portugal.
Guilherme Gomes explicou que este foi o "primeiro show internacional", pelo que "não sabíamos bem o que esperar". E disse mais: "Sabíamos que tínhamos vários bilhetes vendidos e o espaço estava composto, sentimos uma energia muito grande e, por isso, ficamos surpreendidos com a adesão do público."
A banda foi criada em 2013 na Madeira e é composta por cinco elementos: Guilherme Gomes (vocalista e guitarra), Francisco Sousa (guitarra), Diogo Góis (baixo), João Rodrigues (bateria) e João Lourenço Gomes (piano).
Hoje, acontecerá o segundo concerto que faz parte do tour europeu e terá lugar em Londres, no Dingwalls, às 20 horas locais. Este concerto contará com a participação banda 'Belle Dame' para a abertura da banda portuguesa, que assim está pela primeira vez a actuar no Reino Unido.