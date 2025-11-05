Projectos de mobilidade citadina financiados pela Europa com milhões à disposição

Bom dia. Além de várias notícias diárias, um tema como o da mobilidade que diz muito a todos, desperta sempre a atenção. No caso, pode ler o mesmo no DN. NO mesmo jornal, a polémica da arbitragem no futebol português continua a marcar os jornais. Mais social do que de futebol, embora diga respeito ao maior de todos os tempos, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez planeiam casar no Verão de 2026, após o Mundial de futebol.

Na revista Sábado:

- "Os grandes traficantes de escravos em Portugal"

- "O projeto de poder do IRA. Grupo radical de resgate animal quer criar partido novo já em 2026"

- "A nova tendência no Imobiliário. Arranjar crédito sem ter de ir ao banco"

- "Justiça. O estranho caso da luta por uma criança feita de raptos e 'outdoors' em Lisboa"

- "Videojogos. Quando os miúdos já nem comem para jogar"

No Correio da Manhã:

- "Crime em Lisboa. Filhos matam o pai com ajuda da mãe"

- "Câmaras ganham 1,5 mil milhões de euros com IMI"

- "Juventus 1 Sporting 1. Rui salva Sporting"

- "Após denúncia de Fábio Veríssimo. FC Porto arrisca descida por coação a árbitro"

- "Benfica-B. Leverkusen. 'Se estádio quiser jogar vamos ganhar' [Mourinho]"

- "Garrafas de água e cerveja com retorno"

- "Em guerra com juíza. Advogado de Sócrates tenta bloquear processo"

- "Morte de grávida. Família faz queixa contra ministra"

- "Escolas. Professores vão receber mais por horas extras"

- "Braga. PJ investiga morte de menina de 12 anos"

No Público:

- "Médicos tarefeiros preparam-se para paralisar as urgências do SNS"

- "Um ano de Trump. Da democracia para autocracia, a incógnita nos EUA é a velocidade e não o destino"

- "Energia. Programa E-lar reabre em dezembro com mais 51 milhões"

- "Diplomacia. Governo adquire imóveis para embaixadas em Luanda e Roma"

- "Investigação. FCT dá lugar a uma entidade pública empresarial"

No Jornal de Notícias:

- "Recorde de menores estrangeiros que entraram sozinhos em Portugal"

- "Arbitragem volta a incendiar futebol português. Dragões apresentam queixa contra Fábio Veríssimo. Federação abre processo e grandes exigem explicações"

- "Entrevista. 'Farioli não queria que eu saísse do FC Porto'. Gonçalo Borges, a jogar no PSV, faz a radiografia ao Utrecht"

- "Juventus 1-1 Sporting. Magia de Araújo incapaz de suster a Velha Senhora"

- "Benfica. Só uma vitória interessa frente ao Leverkusen"

- "Finanças. Porto entre os que cobram mais impostos por habitante"

- "Professores. Deslocações pagas este mês e horas extra em dezembro"

- "Valongo. Hospital e hotel vão nascer junto à Igreja de Santa Rita"

- "Criadores de aves desviam subsídios europeus a deficientes"

- "Pessoas. Ronaldo e Georgina casam depois do mundial"

No Diário de Notícias:

- "Cidades portuguesas recebem 38 milhões da Europa para melhorar mobilidade"

- "40 anos da primeira vez como PM. Influência de Cavaco já 'não é nenhuma', mas homenagem do Governo 'é natural'"

- "Mira Amaral. 'Cavaco Silva era muito formal, exigente e pouco dado a afetos'"

- "Vital Moreira. 'O perfil presidencial que defendo é de um presidente moderador, e não perturbador'"

- "Portugal. Em 2024, foram diagnosticados 88.500 casos de diabetes, o maior número em dez anos"

- "Logística. Grupo CTT quer liderar e-commerce na Península Ibérica até 2028"

- "Alargamento. UE elogia caminho para a adesão de Kiev, mas alerta para combate à corrupção"

- "Dhesigen Naidoo. 'Portugal pode voltar a embarcar e levar ao mundo o conhecimento em energias renováveis'"

- "1941-2025. Dick Cheney, eminência parda dos Bush, morreu aos 84 anos"

- "Polémica. Aberto processo ao FC Porto por alegada pressão e intimidação a Fábio Veríssimo"

- "Kleber Mendonça Filho. 'O Brasil possui uma força poética feita de sentimentos e espiritualidade'"

No Negócios:

- "Francis Fukuyama, economista e filósofo. 'O Estado de Direito está definitivamente a ser atacado nos EUA'"

- "Proprietários e imobiliário pedem garantia pública para as rendas"

- "Sustentabilidade 20|30. 'Não está em cima da mesa vendermos' - José Germano de Sousa. Co-CEO do grupo Germano de Sousa"

- "COP no Brasil: mais promessas ou verdadeira entrega?"

No O Jornal Económico:

- "Comercializadores de energia querem lista negra de devedores"

- "Seguros apontam oportunidade para mudar o mercado, mas chamam o Governo a agir"

- "Escassez de engenheiros vai ameaçar grandes obras"

- "Bison Bank ultrapassa os seis mil milhões de ativos sob gestão"

- "Gonçalo Matias afasta críticas aos juízes, mas reitera 'lentidão' da justiça tributária e administrativa. Ministro Adjunto e da Reforma do Estado"

- "Dick Cheney. O mais poderoso vice-presidente americano. 1941-2025"

- "Nova Agência para Investigação e Inovação arranca em janeiro"

No O Jogo:

- "Guerra aberta. Relatório de Fábio Veríssimo motiva processo aos portistas e provoca reações em cadeia"

- "FC Porto denuncia ameaças do árbitro"

- "Benfica com candidatos unidos nas criticas"

- "Sporting vai fazer participação. Braga exige respostas urgentes"

- "APAF quer reunir com FPF, Liga e Governo"

- "'Farioli é um grande treinador'. Gonçalo Borges elogia a equipa e torce desde os Países Baixos. Extremo conhece bem o Utrecht e diz que é 'um opositor difícil'"

- "Rodriguez pronto a receber o vizinho Gabri Veiga"

- "Juventus 1-1 Sporting. Rui Silva agarra o ponto. Italianos empatam e esbarram na inspiração do guarda-redes"

- "Rui Borges. 'Estou feliz pela personalidade da equipa num estádio difícil'"

- "Pedro Gonçalves deu prémio de melhor em campo ao guardião"

- "Benfica-Leverkusen 20H00. Mourinho pede equipa com alma. Técnico promete vitória se os adeptos ajudarem"

- "Dedic de volta às opções"

No A Bola:

- "Juventus 1-1 Sporting. Barba rija. Leão segura empate em Itália e continua bem posicionado para garantir um lugar no 'play-off'"

- "'Foi um grande jogo', Rui Borges"

- "Benfica-Leverkusen. 20H00. 'Para jogar com alma'. Mourinho assume a responsabilidade do encontro"

- "FC Porto. CD instaura processo disciplinar na sequência das denúncias de Fábio Veríssimo"

- "SAD reage e acusa árbitro de ameaças em Arouca"

E no Record:

- "Juventus 1-1 Sporting. Leão no ponto. Equipa bem lançada para a qualificação"

- "Benfica-Bayhern Leverkusen. 'Se o estádio jogar vamos ganhar', Mou pede ajuda aos adeptos"

- "Entrevistas. Diretor-geral Mário Branco. 'Saio sem custos se Rui Costa perder'"

- "Diretor técnico de Noronha Lopes. 'Mourinho é dos melhores do mundo, mas ninguém está acima do Benfica'"

- "FC Porto. Tudo a arder. Caso Veríssimo agita futebol nacional"

- "Dragões acusam árbitro de 'ameaças e intimidação' em Arouca e fazem participação"

- "APAF faz apelo fim à pressão sobre os juízes"

- "Sporting defende 'desclassificação ou derrota'"

- "Rui Costa sem dúvidas. 'Demasiado grave'"

- "Sp. Braga exige 'respostas firmes e imediatas'"

- "Cristiano Ronaldo sem fé no 'seu' Man. United. 'Amorim não vai fazer milagres'"