Tomada de posse com casa cheia no Funchal

Entre as inúmeras entidades e individualidades convidadas, marcam presença Pedro Calado, ex-presidente da Câmara do Funchal, e Alberto João Jardim, antigo presidente do Governo Regional. Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional e líder do PSD/Madeira, também está presente. Esta será a primeira cerimónia de tomada de posse autárquica a contar com a sua presença de Albuquerque, depois de Machico e São Vicente terem sido representados apenas por secretários regionais. A elevada afluência de convidados poderá levar a um atraso no arranque da sessão, inicialmente prevista para as 15 horas.