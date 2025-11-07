Rubina Leal no VIII Congresso (Inter)nacional de Mediação de Conflitos e II Fórum da CPLP

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, participa, a convite da organização, no VIII Congresso (Inter)nacional de Mediação de Conflitos e II Fórum da CPLP, que decorre a 7 de Novembro de 2025, na Universidade Autónoma de Lisboa.

Rubina Leal integrará o programa na qualidade de moderadora da Mesa Redonda 'Ouvir Não Basta: O Desafio de Escutar as Crianças', um painel que contará com as intervenções de Paulo Guerra (Magistrado), Paula Paçó (Instituto de Apoio à Criança) e Maria Saldanha Pinto Ribeiro (Mediadora Familiar).

Segundo nota à imprensa, embora centrado na escuta das crianças, o painel insere-se num debate mais amplo sobre a importância da mediação enquanto instrumento essencial de prevenção, diálogo e reconstrução de relações, em contextos familiares, sociais e institucionais.

O Congresso (Inter)nacional de Mediação de Conflitos, promovido pela FMC – Federação de Mediação de Conflitos, afirma-se hoje como uma das mais relevantes plataformas de reflexão e partilha de práticas inovadoras no domínio da mediação em Portugal e no espaço lusófono.

Reunindo anualmente académicos, magistrados, mediadores e decisores públicos, o evento procura aprofundar o diálogo interdisciplinar, reforçar a cultura da paz e valorizar a mediação como via preferencial de resolução colaborativa de conflitos.

O papel da mediação como pilar de uma sociedade mais justa, cooperativa e centrada nas pessoas tem ganho crescente reconhecimento. Este congresso tem-se revelado um espaço fértil de aprendizagem, partilha e inspiração, onde a comunicação empática e o respeito mútuo se afirmam como caminhos possíveis e necessários para a convivência pacífica.

“Devemos cultivar sempre a cultura do diálogo, do respeito e da confiança. A mediação, constituindo actualmente um pilar da Justiça Moderna, não deve ser encarada como um instrumento alternativo nem meramente complementar, mas sim como um meio acessível a todos e essencial à consolidação de uma sociedade mais harmoniosa e participativa” asseverou Rubina Leal.

Esta oitava edição, que integrou também o II Fórum da CPLP, reforça a dimensão internacional e estratégica da mediação, dando voz a especialistas de várias áreas - do direito à psicologia, da pedagogia à intervenção social - e destacando o papel das instituições públicas, das comunidades e da sociedade civil na construção de soluções sustentáveis e partilhadas para os desafios contemporâneos.

A presença de Rubina Leal, enquanto presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, sublinha a relevância política e social da mediação de conflitos, num tempo em que a escuta ativa, o consenso e a cooperação se afirmam como pilares indispensáveis à coesão social, à democracia e à paz duradoura.