Rubina Leal em encontro com o reitor do Pontifício Colégio Português em Roma

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, participou num encontro com o reitor do Pontifício Colégio Português em Roma, padre Estevão Fernandes, natural da Madeira.

Fundado há 125 anos, este colégio acolhe actualmente 30 jovens que prosseguem estudos superiores, mestrados e doutoramentos.

Rubina Leal destacou ser “um orgulho ter, novamente, um madeirense como Reitor de uma instituição de tamanha relevância”. O encontro, com o padre de origem madeirense, permitiu "aprofundar laços institucionais, estreitar a cooperação e projectar futuras iniciativas comuns".