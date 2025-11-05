Mulher que não era vista há três dias socorrida na Camacha

Uma mulher de 48 anos que não era vista há três dias no Caminho do Passeio da Quinta, na Camacha, foi hoje socorrida pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR).

Segundo foi possível apurar, o alerta foi dado por colegas, tendo a Polícia de Segurança Pública se deslocado ao local e arrombado a porta da residência.

A vítima estava prostrada e apresentava alguns hematomas, motivo pelo qual recebeu assistência.

A PSP não acompanhou a ambulância até ao hospital.