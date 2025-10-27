Rubina Leal convida Tolentino Mendonça a se associar aos 50 anos da Autonomia

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, reuniu-se hoje, em Roma, com o cardeal D. Tolentino Mendonça, endereçando um convite para se associar às comemorações no âmbito dos 50 anos da Autonomia da Região Autónoma da Madeira.

Segundo nota à imprensa, "durante o encontro, a presidente do parlamento madeirense assinalou a importância das celebrações oficiais desta efeméride histórica para a Região, tendo o convite efectuado sido prontamente aceite por D. Tolentino Mendonça".

No contexto das comemorações, o cardeal madeirense elaborará um texto original que acompanhará uma gravura de um artista da Madeira, obra que simboliza o percurso autonómico e o significado da Autonomia para a identidade e desenvolvimento da Região.

Rubina Leal manifestou a sua satisfação pela colaboração agora confirmada, sublinhando o enorme valor simbólico deste contributo: “É com profunda gratidão e honra que a Assembleia Legislativa da Madeira poderá contar com a participação de uma personalidade que tanto representa para todos os madeirenses, naquele que é um momento maior da nossa autonomia.”

Rubina Leal salienta o envolvimento do cardeal, bem como de outros madeirenses, que valorizam a nossa identidade. O parlamento madeirense revela-se assim como protagonista na afirmação da democracia e do processo autonómico. Só em conjugação de esforços, com aqueles que expandem a Região alem-fronteiras, é possível ir mais longe.