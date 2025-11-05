'O Chapeleiro e o Tempo' estreia no Fórum Machico

O The Studio – Escola de Dança e a Associação Cultural de Artes Performativas da Madeira apresentam o espectáculo original 'O Chapeleiro e o Tempo', no Fórum Machico, no dia 16 de Novembro de 2025, com duas sessões, às 16h00 e às 19h00.

Segundo a informação, a peça visa transportar o público para uma floresta onde o tempo se confunde entre folhas e raízes, e onde vive o Chapeleiro, uma personagem inquieta que procura controlar o tempo enquanto enfrenta reflexos do passado e o caos de uma festa que nunca começa. Ao longo desta viagem sensorial, "o protagonista descobre que o tempo não é inimigo, é presença e partilha."

'O Chapeleiro e o Tempo' é um bailado contemporâneo que celebra a aceitação e o valor do momento presente, cruzando gerações e corpos em movimento. A direção artística e executiva é de Cláudio Canada, reunindo entre 80 e 90 alunos do The Studio, num projecto que combina formação, criação e performance. O espectáculo tem duração aproximada de 50 minutos e propõe uma experiência imersiva e emocional, onde a "dança se torna reflexão sobre a vida e o tempo".

Os bilhetes estão disponíveis por 12€ (maiores de 11 anos) e 8€ (crianças dos 4 aos 10 anos), podendo ser adquiridos no The Studio – Escola de Dança ou no Fórum Machico, no dia do espectáculo.