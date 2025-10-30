Simulacro de incêndio no Forum Madeira
Os Bombeiros Sapadores do Funchal e os Bombeiros Voluntários Madeirenses encontram-se a realizar um simulacro de incêndio no Forum Madeira.
Segundo foi possível apurar, o cenário é um incêndio numa loja do 2.º piso com dois feridos, um grave e um ligeiro.
No local encontram-se 15 elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal e 6 dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, com um total de seis viaturas.
