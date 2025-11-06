Amigos de polaco desaparecido pedem ajuda para contratar equipa de resgate privada

Os amigos de Igor Holewiński, o turista polaco que se encontra desaparecido nas serras da Madeira desde o último domingo, recorreram às redes sociais para pedir ajuda para contratar uma equipa de resgate privada para o terreno.

Apesar da Equipa de Busca e Salvamento da Polícia de Segurança Pública já estar empenhada nas buscas, juntamente com elementos do Serviço Regional de Protecção Civil, da Guarda Nacional Republicana, da Polícia Florestal e do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, os amigos do turista afirmam que “o trabalho é extremamente difícil devido ao terreno montanhoso e às más condições atmosféricas”, considerando ser necessários mais meios especializados.

Querem também contratar mais uma equipa de drones para encontrar o turista de 31 anos, pois dizem-se “desesperados” por não saber o que aconteceu ao amigo.

“Para que isso seja possível, precisamos de fundos para cobrir os custos da missão de resgate. Toda doação, por menor que seja, vai ajudar-nos a obter apoio profissional no local o mais rápido possível”, escreveram na página onde fizeram o pedido.

E acrescentaram “estamos profundamente gratos por todo o apoio que recebemos e acreditamos sinceramente que, juntos, podemos trazer o Igor de volta para casa em segurança”.

