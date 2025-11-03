PSP realiza buscas por turista desaparecido nas serras da Madeira

A Brigada de Busca e Salvamento da PSP, em coordenação com o Serviço Regional de Protecção Civil, está empenhada nas buscas por Igor Holewiński, o turista de 31 anos que está desaparecido na Madeira desde a manhã de ontem.

Ao DIÁRIO, o subintendente Fábio Castro confirmou que a equipa da polícia já iniciou as buscas na noite de ontem e continua hoje no terreno apoiada por drones.

No entanto, segundo foi possível apurar, ainda não há qualquer indicação sobre o paradeiro do desaparecido.

Tal como o DIÁRIO noticiou, a família está desesperada em busca de notícias.

A irmã, Olga Holewiński, referiu ao DIÁRIO que não tem qualquer contacto com ele desde a manhã de ontem, altura em que o turista informou que ia realizar uma caminhada sozinho em direcção ao Pico Ruivo.

“O último sinal do telemóvel apareceu na zona da Levada dos Tornos. Desde então ele não lê mensagens nem atende chamadas, o que nunca aconteceu. Peço encarecidamente a quem tenha alguma informação sobre o seu paradeiro para entrar em contacto com a polícia local”, apelou.

Igor Holewiński mede 1.95 m, tem cabelo loiro e usa óculos, informou a irmã.

Sabe-se também que o jovem está de férias na Madeira com a namorada.