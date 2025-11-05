PSP reavalia terreno e prepara descida às escarpas em busca de turista desaparecido

As buscas pelo turista polaco desaparecido desde domingo na Madeira vão prosseguir amanhã, quinta-feira, sob a coordenação da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Ao DIÁRIO, o subintendente Fábio Castro confirmou que “já foram percorridas todas as zonas pedonais possíveis”, sem que tenha sido encontrada qualquer pista sobre o paradeiro de Igor Holewiński.

Durante o dia de hoje, as equipas da PSP irão reavaliar a situação, com especial atenção às áreas onde possa existir algum precipício ou zona de queda.

Com base nessa análise, as operações deverão concentrar-se amanhã nas escarpas, abrangendo o extenso percurso onde o turista terá iniciado a caminhada na manhã de domingo.

Tal como o DIÁRIO noticiou, os amigos juntaram-se hoje para procurá-lo.