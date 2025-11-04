Buscas por turista polaco retomadas esta manhã
Foram retomadas esta manhã as buscar por Igor Holewiński, o turista de 31 anos que está desaparecido na Madeira desde a manhã de domingo.
A Brigada de Busca e Salvamento da PSP continua hoje no terreno apoiado por drones do Serviço Regional de Protecção Civil.
Tal como noticiado ontem pelo DIÁRIO, a irmã do turista, Olga Holewiński, referiu que não tem qualquer contacto com ele desde a manhã de domingo, altura em que o Igor informou que ia realizar uma caminhada sozinho em direcção ao Pico Ruivo.
Igor Holewiński mede 1.95 m, tem cabelo loiro e usa óculos, informou a irmã.
Sabe-se também que o jovem está de férias na Madeira com a namorada.
Andreína Ferreira , 03 Novembro 2025 - 16:09
