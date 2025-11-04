Buscas por turista polaco retomadas esta manhã

Foram retomadas esta manhã as buscar por Igor Holewiński, o turista de 31 anos que está desaparecido na Madeira desde a manhã de domingo.

A Brigada de Busca e Salvamento da PSP continua hoje no terreno apoiado por drones do Serviço Regional de Protecção Civil.

Tal como noticiado ontem pelo DIÁRIO, a irmã do turista, Olga Holewiński, referiu que não tem qualquer contacto com ele desde a manhã de domingo, altura em que o Igor informou que ia realizar uma caminhada sozinho em direcção ao Pico Ruivo.

Igor Holewiński mede 1.95 m, tem cabelo loiro e usa óculos, informou a irmã.

Sabe-se também que o jovem está de férias na Madeira com a namorada.