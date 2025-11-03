Buscas por turista desaparecido foram suspensas

As buscas pelo turista de 31 anos que se encontra desaparecido desde domingo na Madeira foram suspensas.

Fábio Castro, subintendente da PSP, confirmou ao DIÁRIO que devido a questões de segurança as buscas foram suspensas com o anoitecer e adiantou que deverão ser retomadas amanhã, ao nascer do sol.

Durante o dia de hoje estiveram empenhados nas buscas elementos da Brigada de Busca e Salvamento da PSP, em coordenação com o Serviço Regional de Protecção Civil, mas não terão detectado nada sobre o paradeiro do turista polaco.

Ao DIÁRIO a irmã, Olga Holewiński, referiu que não tem qualquer contacto com Igor Holewiński desde a manhã de domingo, altura em que o turista informou que ia realizar uma caminhada, sozinho, em direcção ao Pico Ruivo.

“O último sinal do telemóvel apareceu na zona da Levada dos Tornos. Desde então ele não lê mensagens nem atende chamadas, o que nunca aconteceu. Peço encarecidamente a quem tenha alguma informação sobre o seu paradeiro para entrar em contacto com a polícia local”, apelou, dando conta que também já informou a polícia polaca.

Igor Holewiński mede 1.95 m, tem cabelo loiro e usa óculos. Sabe-se também que o jovem está de férias na Madeira acompanhado pela namorada.

O subintendente Fábio Castro apela à população para evitar colocar-se em zonas de risco para procurar o desaparecido nas serras e deixar esse trabalho para as autoridades.