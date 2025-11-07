Os Bombeiros Sapadores do Funchal e os Bombeiros Voluntários Madeirenses estão a realizar hoje um simulacro de incêndio na Casa de Saúde São João de Deus.

O cenário é um incêndio descontrolado numa lavandaria.

No local encontram-se 12 elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal, apoiados por quatro viaturas, e 10 dos Bombeiros Voluntários Madeirenses com três viaturas.

A Polícia de Segurança Pública também está presente.