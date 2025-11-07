Simulacro de incêndio na Casa de Saúde São João de Deus
Os Bombeiros Sapadores do Funchal e os Bombeiros Voluntários Madeirenses estão a realizar hoje um simulacro de incêndio na Casa de Saúde São João de Deus.
O cenário é um incêndio descontrolado numa lavandaria.
No local encontram-se 12 elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal, apoiados por quatro viaturas, e 10 dos Bombeiros Voluntários Madeirenses com três viaturas.
A Polícia de Segurança Pública também está presente.
