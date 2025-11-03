João Aurélio não tem explicação para tanta derrota em casa

Uma vitória e quatro derrotas, a última das quais com o Famalicão. Este o saldo do Nacional a jogar em casa no presente campeonato. Uma performance nada brilhante e que o próprio capitão da equipa alvinegra, João Aurélio, não encontra uma explicação para tão fraco pecúlio no Estádio da Madeira.

“Não conseguimos pontuar. Vínhamos de um ciclo muito positivo, ao qual queríamos dar continuidade, mas este jogo não nos correu bem. Não há que lamentar mais, pois esse jogo já é passado. Estamos a trabalhar forte e bem para continuar o nosso trajecto e certamente que o próximo resultado será melhor. Não há explicação para as derrotas em casa. A justificação é que a bola não está a entrar no nosso campo, onde queríamos dar muitas alegrias aos nossos adeptos, pois estão no estádio de forma muito boa a apoiar-nos cada vez mais, mas de facto é fora que temos conseguido melhores resultados. Temos que corrigir. Temos de fazer da nossa casa uma fortaleza e não estamos a consegui-lo. Certamente que melhores dias virão. Agora é pensar no próximo jogo, que é fora de casa, onde esperamos conquistar os três pontos”, sublinhou o experiente defesa-direito do Nacional.