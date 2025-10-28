Bombeiros participam em simulacro na escola da Assomada

Na passada quarta-feira, 22 e Outubro a Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e o Serviço Municipal de Protecção Civil realizou um simulacro de incêndio na Escola Básica da Assomada, no Caniço.

O exercício, segundo uma publicação na página de Facebook dos bombeiros, teve como principal objectivo testar o plano de emergência interno da escola, "garantindo uma evacuação segura e organizada de alunos, professores e assistentes operacionais, bem como a articulação com os meios de socorro."

Durante o simulacro, foi simulada a ocorrência de um incêndio numa das salas de aula, levando à evacuação total do edifício e à rápida intervenção dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que realizaram operações de reconhecimento e combate ao foco de incêndio.

Ver Galeria Foto Facebook/Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz

"O exercício decorreu com sucesso, demonstrando boa coordenação, eficácia e espírito de colaboração entre toda a comunidade escolar", lê-se ainda.



Esta iniciativa integra o programa municipal de segurança escolar, que prevê a realização de vários simulacros e acções de formação ao longo do ano lectivo, reforçando o compromisso do Município com a segurança e a prevenção nas escolas do concelho.

