Bombeiros participam em simulacro na escola da Assomada
Na passada quarta-feira, 22 e Outubro a Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e o Serviço Municipal de Protecção Civil realizou um simulacro de incêndio na Escola Básica da Assomada, no Caniço.
O exercício, segundo uma publicação na página de Facebook dos bombeiros, teve como principal objectivo testar o plano de emergência interno da escola, "garantindo uma evacuação segura e organizada de alunos, professores e assistentes operacionais, bem como a articulação com os meios de socorro."
Durante o simulacro, foi simulada a ocorrência de um incêndio numa das salas de aula, levando à evacuação total do edifício e à rápida intervenção dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que realizaram operações de reconhecimento e combate ao foco de incêndio.
"O exercício decorreu com sucesso, demonstrando boa coordenação, eficácia e espírito de colaboração entre toda a comunidade escolar", lê-se ainda.
Esta iniciativa integra o programa municipal de segurança escolar, que prevê a realização de vários simulacros e acções de formação ao longo do ano lectivo, reforçando o compromisso do Município com a segurança e a prevenção nas escolas do concelho.
Mais Casos
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo