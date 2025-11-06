EB1/PE da Lombada reforça segurança em simulacro de sismo

A Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar da Lombada, em Ponta do Sol, realizou ontem um simulacro no âmbito da iniciativa nacional 'A Terra Treme', promovida pela Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil.

O exercício, integrado no Exercício Público de Sensibilização para o Risco Sísmico, teve como principal objectivo sensibilizar a comunidade educativa para os comportamentos de autoproteção a adotar em caso de sismo.

Às 11h05, a "terra tremeu" simbolicamente na escola. Durante três minutos, alunos, professores e assistentes operacionais colocaram em prática três gestos fundamentais de segurança: Baixar, Proteger e Aguardar. "O exercício decorreu de forma exemplar, demonstrando o empenho e a responsabilidade de todos os intervenientes", frisou a direcção da escola.

Segundo nota, a participação activa dos alunos e a coordenação eficaz da delegada de segurança e dos docentes reflectem "a seriedade com que a EB1/PE da Lombada encara a segurança dos seus membros". A escola sublinha ainda que estas iniciativas reforçam o seu compromisso em "criar um ambiente escolar seguro e preparado para enfrentar diversas eventualidades".

A actividade teve também como propósito alertar para a importância da prevenção e da preparação face a riscos naturais, incentivando a construção de comunidades mais seguras e resilientes.