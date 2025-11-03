Aeroporto realiza simulacro de emergência amanhã à noite

O Aeroporto da Madeira irá "realizar um exercício de emergência à escala total no perímetro aeroportuário, na noite de 4 para 5 de Novembro, entre as 23h30 e as 03h00, aproximadamente", informa uma nota da Ana Aeroportos de Portugal.

"O exercício, efectuado por meios internos e por entidades externas, está alinhado com a recomendação da EASA (Agência Europeia para a Segurança da Aviação), para treino de evacuação e salvamento, pelo que vão ser acionados todos os meios de socorro envolvidos no Plano de Emergência do Aeroporto da Madeira", informa.

Assim, "o simulacro não tem impacto na normal operação do aeroporto, mas é expectável uma elevada movimentação de veículos de socorro e emergência, com os respetivos sinais sonoros e visuais de emergência", revela. "Informamos a comunidade envolvente do aeroporto da Madeira que esta movimentação se deve à realização deste exercício", adverte.

"Agradecemos a compreensão da comunidade e dos visitantes da região", deixa o pedido, mas que também serve de aviso a todos quantos notem movimentos estranhos à normalidade naquela infraestrutura para que não entrem em stress, pânico ou outra actividade que gere algum alarme social.