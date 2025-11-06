Instituto S. João de Deus vai realizar simulacro esta sexta-feira

O Instituto S. João de Deus, no Funchal, vai acolher, esta sexta-feira, dia 7 de Novembro, um evento dedicado à segurança e autoproteção integrado no processo de recertificação das Medidas de Autoproteção da Instituição, pelo Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira.

A programação arranca com uma conferência denominada 'Cuidar em Segurança – Prevenção e Medidas de Autoproteção no ISJD-Funchal' e é dirigida a colaboradores, voluntários e parceiros institucionais, com o objectivo de promover a sensibilização e reforçar a cultura de segurança organizacional..

Já para as 11 horas está prevista a realização de um simulacro, por forma a validar a · da capacidade de resposta e coordenação entre as equipas internas e as forças de proteção civil, assegurando a eficácia do Plano de Emergência Interno.

A iniciativa contará com a participação de várias entidades externas como os Bombeiros Sapadores do Funchal, Bombeiros Voluntários Madeirenses, Polícia de Segurança Pública, Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira e Serviço Municipal de Proteção Civil do Funchal.

O Instituto S. João de Deus – Funchal obteve em 2020 "a certificação das suas Medidas de Autoproteção pelo Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira, com validade de cinco anos. A recertificação em 2025 constitui assim, não apenas um requisito legal, mas sobretudo uma oportunidade de reforçar a eficácia dos procedimentos de segurança e prevenção, assegurando a melhoria contínua, a confiança e o bem-estar de todos os que recorrem ou colaboram com a Instituição".