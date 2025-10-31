São Vicente vive a tradição do Pão-por-Deus

A Câmara Municipal de São Vicente recebeu, hoje, os alunos do 1.º e 2.º anos da Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar e Creche Dona Lucinda Andrade para assinalar a tradicional celebração do Pão-por-Deus. A vereadora Helena Freitas, acompanhada pelo vereador Fábio Costa, foram os anfitriões.

"Com os seus saquinhos coloridos e cuidadosamente decorados, as crianças encantaram todos os presentes ao interpretar uma das canções tradicionais desta data, dando vida a uma das mais antigas tradições populares portuguesas", indica uma nota enviada à imprensa.

A autarquia dá conta de que esta é uma tradição habitualmente assinalada a 1 de Novembro, mas que tem vindo a perder a sua expressão. "Iniciativas como esta assumem, por isso, um papel fundamental na preservação e valorização do património cultural português, promovendo o seu ensino e transmissão às gerações mais jovens", aponta a autarquia, agradecendo a participação de todos.