Incêndio em casa desabitada no Funchal
Um incêndio deflagrou esta tarde numa casa desabitada na Rua Pedro José de Ornelas, na Pena, no Funchal.
O fogo consumiu madeiras e lixo de obras. Para o local foram mobilizados sete elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que uma viatura pesada de combate a incêndios e uma ambulância que não chegou a ser utilizada.
A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.
