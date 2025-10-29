Incêndio em casa desabitada no Funchal

Um incêndio deflagrou esta tarde numa casa desabitada na Rua Pedro José de Ornelas, na Pena, no Funchal.

O fogo consumiu madeiras e lixo de obras. Para o local foram mobilizados sete elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que uma viatura pesada de combate a incêndios e uma ambulância que não chegou a ser utilizada.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.